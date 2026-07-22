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Eliminado del match play del US Junior Amateur, Charlie Woods se queja de cámaras

BETHLEHEM, Pensilvania, EE.UU. (AP) — Charlie Woods no logró clasificarse para la fase de match play del US Junior Amateur tras quedarse corto en un desempate de 14 jugadores en pos de dos plazas.

ARCHIVO - Charlie Woods realiza su tiro de salida al hoyo 4 en el PNC Championship, el 22 de diciembre de 2024 en Orlando (AP Foto/Phelan M. Ebenhack, archivo)
ARCHIVO - Charlie Woods realiza su tiro de salida al hoyo 4 en el PNC Championship, el 22 de diciembre de 2024 en Orlando (AP Foto/Phelan M. Ebenhack, archivo) AP

El hijo de Tiger Woods —campeón de 15 majors— quedó empatado en el 63er puesto el martes después de firmar rondas de 76 y 70 en dos campos de Saucon Valley, para un total de 5 sobre par.

Quedó eliminado con un bogey el miércoles después de que le molestó el sonido de clic de la cámara de un teléfono durante su tercer golpe en el primer hoyo del desempate, una distracción que probablemente no hubiera afectado a otros jóvenes.

Woods realizó su segundo golpe en el primer hoyo, un par 5, hacia el rough cerca del green, pero falló su tercero durante el swing, cuando escuchó la cámara.

“¿En serio, amigo”, dijo Woods irritado tras el golpe. “¡Vamos!".

Miles Russell, futuro compañero de Woods en Florida State, fue co-medallista de la fase por golpes con 135, 6 bajo par.

Woods necesitaba un birdie para sumarse a otros tres y avanzar más allá del primer hoyo del desempate. Eli Wessel y Hudson Kutchma finalmente avanzaron con pares en el segundo hoyo del desempate, el quinto, par 3.

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