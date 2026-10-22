Elecciones en Brasil desplazan el Congreso hacia la derecha

El candidato presidencial de oposición y senador Flávio Bolsonaro, centro, con una camiseta verde y mirando hacia arriba, en un acto de campaña en Sao Paulo, Brasil, el lunes 28 de septiembre de 2026. (AP Foto/Allison Sales) AP

Si los legisladores de derecha y de centro se unen, controlarán una mayoría simple en la Cámara baja, de 513 escaños, e incluso podrían reunir una supermayoría en una amplia alianza para cambiar la Constitución de Brasil. Se espera una dinámica similar en el Senado. Analistas y políticos coinciden en que se podrían producir impactos duraderos en Brasil y en América Latina.

El Partido Liberal de Bolsonaro ganó 23 escaños adicionales en la Cámara baja y casi duplicó sus escaños en el Senado, en su mayoría a costa de partidos centristas. El Partido de los Trabajadores de Lula conservó aproximadamente el mismo número de escaños.

Esas cifras aún podrían cambiar, ya que algunos legisladores cambian de partido después de su elección.

Este es un vistazo a la forma en que este Congreso, inclinado a la derecha, podría remodelar la agenda de Brasil.

Se espera que los cambios en el Supremo Tribunal Federal sean una prioridad

Los aliados de Bolsonaro en el Congreso quieren, ante todo, destituir al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, quien presidió la investigación que llevó al encarcelamiento del expresidente Jair Bolsonaro por su intento de golpe de Estado.

Necesitan 54 votos en el Senado, y muchos de los futuros miembros se postularon precisamente con la plataforma de destituir a De Moraes. El próximo presidente de Brasil podrá nombrar al menos a tres nuevos jueces.

Los legisladores de derecha también han manifestado su deseo de limitar las decisiones individuales de los jueces del Supremo Tribunal Federal, quienes con frecuencia han suspendido leyes, emitido medidas cautelares de amplio alcance y dictado órdenes de gran impacto sin la autorización del pleno. Algunos legisladores también quieren debatir límites de mandato para los jueces.

Incluso legisladores de izquierda respaldan algunas de esas ideas tras un escándalo de corrupción que involucró al tribunal.

Cambios al código penal

Muchos legisladores electos apoyan las propuestas de línea dura de Bolsonaro en materia de seguridad pública. Quieren reducir la edad de responsabilidad penal de 18 a 16 años. Algunos de ellos también respaldan la castración química como pena para violadores y pedófilos condenados.

Algunos de esos legisladores también quieren cambios estructurales en el sistema penitenciario del país, inspirándose en el modelo de encarcelamiento masivo del presidente salvadoreño Nayib Bukele, si Bolsonaro gana y quiere destinar fondos a ese fin.

“Las propuestas de extrema derecha sobre seguridad pública se enfocan más en atender el miedo de la gente que en resolver el problema. Estas propuestas se centran en el castigo”, señaló Melina Risso, directora de investigación del centro de estudios Instituto Igarape.

“Tales medidas son típicas de quienes ni entienden el problema ni desean resolverlo. ¿De qué sirve aumentar las penas cuando solo se resuelve el 36% de los homicidios en el país?”

Las políticas económicas favorecen los recortes del gasto

Muchos legisladores de derecha quieren que Brasil frene el gasto público, pero no dicen qué se recortará, y por ello, legisladores de izquierda intentaron advertir a los votantes que las iniciativas de asistencia social serán su principal objetivo, como lo fueron durante la presidencia de Jair Bolsonaro.

Algunos alineados con Bolsonaro proponen reducir los impuestos corporativos y revertir los cambios al código tributario que entrarán en vigor en enero. El gobierno de Lula considera clave un nuevo impuesto al valor agregado (IVA) en el momento de cada transacción financiera para prevenir el fraude. Los aliados de Bolsonaro sostienen que eso asfixiará a las empresas, y buscan derogar cientos de normas administrativas, decretos y trabas burocráticas para reducir costos a las compañías.

El bloque de Bolsonaro también está compuesto por firmes defensores de la privatización de empresas estatales, quienes insistirán en ayudar al poderoso agronegocio brasileño proporcionando mayor acceso al crédito rural, protegiendo los derechos de propiedad privada de la tierra y permitiendo contratos laborales más flexibles.

Unos pocos legisladores también quieren una mayor distancia de China, el principal socio comercial de Brasil, para alinearse, en cambio, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Revertir protecciones de la selva amazónica

Muchos legisladores electos del Partido Liberal de Bolsonaro han hecho campaña a favor de flexibilizar los requisitos de licenciamiento ambiental, debilitar las agencias reguladoras y otorgar amnistías por el acaparamiento ilegal de tierras. Afirman que necesitan fomentar la actividad económica en Amazonía y más allá, para que las poblaciones locales no pasen hambre. Algunas de esas iniciativas dependen de la firma del presidente, y otras pueden ser autorizadas por el Congreso.

“Sumado a un gobierno negacionista bajo Flávio Bolsonaro, esto podría traer un caos ambiental”, señaló Suely Araújo, coordinadora de políticas públicas de la organización sin fines de lucro Observatorio del Clima.

Aproximadamente el 70% de los miembros de la Cámara baja de Brasil y el 80% del Senado son considerados hostiles a las agendas ambiental y climática, según el observatorio.

“Este escenario apunta a cuatro años de un esfuerzo inmenso para quienes trabajan en temas climáticos y ambientales, así como a una profunda preocupación por los graves retrocesos y las terribles consecuencias que todo esto implica para la crisis climática”, agregó Araújo.

Cumplir las promesas de contrarrestar la política progresista

Muchos legisladores de derecha están en posición de ir más allá de la retórica agresiva en redes sociales y emprender acciones legislativas concretas para contrarrestar la política progresista, como prometieron.

Sus esfuerzos se centran en desmantelar medidas de apoyo a las poblaciones transgénero, en particular restringiendo el acceso a baños neutrales en cuanto al género y recortando programas de asistencia social específicos y servicios de salud especializados. Estos legisladores también pretenden asegurarse el liderazgo de comisiones del Congreso para oponerse a iniciativas de lenguaje inclusivo y promover una definición biológica de la condición de mujer.

Se prevé el congelamiento de nuevas demarcaciones de tierras indígenas, bajo el argumento de que reservar territorio obstaculiza la minería, la expansión agrícola y el crecimiento.

Se impugnarán las cuotas obligatorias por mandato estatal y los marcos de acción afirmativa basados en la identidad para el ingreso a universidades y empleos del servicio público. Los legisladores planean impulsar agendas legislativas basadas en la fe para restringir el acceso al aborto y remodelar las protecciones de las libertades civiles.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP