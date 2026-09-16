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Eldense, el club con inversión de Messi, contrata al técnico Javi Calleja hasta 2028

MADRID (AP) — El nuevo equipo de Lionel Messi en España ha contratado a Javi Calleja como entrenador.

Lionel Messi celebra tras anotar un gol para el Inter Miami en el partido contra Nashville en la MLS, el sábado 12 de septiembre de 2026, en Miami. (AP Foto/Marta Lavandier)
Lionel Messi celebra tras anotar un gol para el Inter Miami en el partido contra Nashville en la MLS, el sábado 12 de septiembre de 2026, en Miami. (AP Foto/Marta Lavandier) AP

Eldense informó que Calleja fue contratado el miércoles con un contrato hasta junio de 2028 con el club de la segunda división.

Calleja tiene experiencia en primera división con los clubes españoles Villarreal y Alavés. Llevó en dos ocasiones a Villarreal al quinto puesto de la liga.

En la segunda división, Calleja ha dirigido a Levante y Oviedo.

Eldense indicó la semana pasada que todo quedó dispuesto para que Messi sea el accionista mayoritario del club. El astro argentino ha alcanzado un acuerdo preliminar con los propietarios.

El acuerdo hará que compre las acciones en manos de Grupo TH Soluciones, sujeto a la finalización de los procedimientos legales y contractuales restantes.

Eldense se convertirá en el segundo club español en el que Messi ha invertido. A principios de este año, se convirtió en propietario de UE Cornellà, un equipo de quinta división con sede en Barcelona.

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