americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El Vaticano anuncia intensa gira del papa León XIV por Italia

ROMA (AP) — Lampedusa, y también atenderá a italianos envenenados por años de vertidos tóxicos de la mafia, según los planes de viaje anunciados el jueves por el Vaticano.

El papa León XIV llega a la plaza de San Pedro, en el Vaticano, para su audiencia general al aire libre, el miércoles 18 de febrero de 2026. (AP Foto/Gregorio Borgia)
El papa León XIV llega a la plaza de San Pedro, en el Vaticano, para su audiencia general al aire libre, el miércoles 18 de febrero de 2026. (AP Foto/Gregorio Borgia) AP

El Vaticano difundió la agenda del pontífice para distintos viajes de un día a media docena de ciudades italianas durante los próximos seis meses. El Vaticano pocas veces publica planes de este tipo en conjunto y con tanta antelación, pero la noticia de las visitas empezaba a filtrarse.

El apretado itinerario, que llevará a León de norte a sur por la península italiana, se suma a los planes de algunos intensos viajes internacionales previstos para 2026. Se estudian planes para un viaje a cuatro países de África después de Pascua, que llevaría al pontífice a Argelia, Guinea Ecuatorial, Angola y Camerún. El propio León ha dicho que espera visitar su querido Perú, así como Argentina y Uruguay, viajes que podrían realizarse hacia finales de año.

El Vaticano confirmó previamente que un viaje al extranjero que no figura en la agenda de este año es a Estados Unidos, país natal del papa.

El primer pontífice de la historia nacido en Estados Unidos no pudo salir mucho de Roma durante su primer año en el papado debido a la intensa agenda del Año Santo 2025, que llevó a millones de peregrinos al Vaticano para misas especiales y audiencias papales.

Ahora que ha finalizado el Jubileo, León puede salir de la ciudad con mayor facilidad: ha comenzado una serie de visitas a parroquias dentro de su diócesis romana cada domingo durante la Cuaresma, el periodo previo a la Pascua.

Y el itinerario por Italia anunciado el jueves lo llevará cerca y lejos, mientras conoce mejor a la Iglesia y a los fieles italianos.

Los viajes comienzan el 8 de mayo con una visita a Nápoles y a la cercana ciudad antigua de Pompeya. Regresará a la región más adelante ese mes, el 23 de mayo, para reunirse con los fieles de Acerra. La zona es conocida como la “Tierra de los Fuegos”, por los años de vertido de residuos tóxicos por parte de la mafia local, lo que ha provocado un aumento de las tasas de cáncer y otros padecimientos entre sus habitantes.

León viajará al norte, a Pavía, cerca de Milán, el 20 de junio, y luego, el 4 de julio, a Lampedusa, una isla italiana que está más cerca de África que del territorio continental italiano. Después de su elección en 2013, el papa Francisco visitó Lampedusa en su primer viaje fuera de Roma para mostrar solidaridad con los migrantes que llegaban a la isla tras ser introducidos clandestinamente desde el norte de África.

En un acto que se volvió famoso, Francisco celebró una misa en la isla sobre un altar hecho con restos de embarcaciones de migrantes y denunció la “globalización de la indiferencia” con la que se recibe a los migrantes que arriesgan la vida intentando llegar a Europa, un lema que llegaría a definir su pontificado.

León visitará el 6 de agosto la localidad umbra de Asís, situada en lo alto de una colina, que este año conmemora el 800mo aniversario de la muerte de su habitante más célebre, San Francisco. Y más adelante ese mes, el 22 de agosto, participará en una conferencia política y religiosa anual italiana en el balneario adriático de Rímini.

León, que nació en Chicago y pasó dos décadas como misionero en Perú, ha dicho que le encanta viajar. Pasó muchos años en la carretera cuando cumplió dos mandatos de seis años como superior de su orden religiosa agustina, lo que le exigía visitar comunidades agustinas en todo el mundo.

___

La cobertura de temas religiosos de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de la AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

Destacados del día

🚨 ÚLTIMA HORA: EEUU lanza ultimátum a Cuba

🚨 ÚLTIMA HORA: EEUU lanza ultimátum a Cuba

Marco Rubio negocia posible transición en Cuba con nieto de Raúl Castro
ULTIMA HORA

Marco Rubio negocia posible transición en Cuba con nieto de Raúl Castro

Piden a Trump CANCELAR licencias a AGENCIAS DE MIAMI por envíos de carros y artículos de lujo a Cuba

Piden a Trump CANCELAR licencias a AGENCIAS DE MIAMI por envíos de carros y artículos de lujo a Cuba

Padre Trans asesina a tiros a su familia en un partido escolar de hockey en Rhode Island

Padre Trans asesina a tiros a su familia en un partido escolar de hockey en Rhode Island

Manuel Marrero exige más control ante crisis de combustible mientras mipymes importan en Cuba

Manuel Marrero exige más control ante crisis de combustible mientras mipymes importan en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter