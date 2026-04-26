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El VAR convierte gol del Rayo Vallecano en penal para la Real Sociedad y terminan empatando

MADRID (AP) — El Rayo Vallecano reaccionó en los minutos finales para empatar el domingo 3-3 con la Real Sociedad en un partido de la liga española marcado por un giro repentino de los acontecimientos después de que el VAR anulara un gol del Rayo y, en su lugar, concediera un penal a la Sociedad.

El Rayo creyó haber igualado 2-2 por medio de Pedro Díaz a los 69 minutos en el Estadio de Vallecas, pero el tanto fue invalidado después de que el árbitro acudiera a la revisión en video y señalara un penal a favor de la Sociedad en una acción previa dentro de la jugada.

Mikel Oyarzabal anotó desde los 11 pasos al 76 para poner el 3-1 para los visitantes.

El Rayo encontró la manera de igualar el encuentro con goles de Florian Lejeune al 84 y de Alemão en el noveno minuto del tiempo añadido.

La Sociedad, sin victorias en tres partidos de liga, se mantiene en el octavo puesto, mientras que el Rayo subió al 11mo.

Lucha por el descenso

En la pelea por la permanencia, el Elche se alejó aún más de la zona de peligro con una victoria 2-1 en la cancha del colista Oviedo.

Fue el cuarto triunfo en cinco partidos para el Elche, que llegó a 38 puntos, cuatro más que el Sevilla, 18mo, que visita más tarde al Osasuna.

El Oviedo se mantiene a siete puntos de la salvación.

El Barcelona amplió su ventaja en la liga a 11 puntos gracias a su victoria el sábado 2-0 en Getafe y a que el Real Madrid, segundo, empató 1-1 en el campo del Real Betis el viernes.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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