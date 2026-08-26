El USS Abraham Lincoln va a Tailandia para una breve escala tras un largo despliegue en el mar

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El Lincoln prestaba apoyo en la guerra de Estados Unidos contra Irán, y su despliegue incluyó un tiempo récord ininterrumpido en el mar de más de 250 días. Las preocupaciones por el prolongado despliegue del Lincoln aumentaron tras reportes de un deterioro de la salud mental entre la tripulación y de escasez de suministros, incluyendo alimentos y productos de higiene.

Un funcionario del gobierno tailandés, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar a la prensa, confirmó que el Lincoln realizará una breve visita a Tailandia para descansar y recuperarse.

Un comunicado de la Marina Real Tailandesa indicó el martes que tres buques de un grupo de ataque de portaaviones de la Marina de Estados Unidos tenían previsto hacer una breve escala en el este de Tailandia para recuperarse, y que no se llevarían a cabo ejercicios militares durante la visita.

El comunicado no identificó los buques ni precisó el puerto o la fecha de llegada, aludiendo a cuestiones de seguridad.

La embajada de Estados Unidos en Bangkok no respondió a un pedido de comentarios, y la Marina de Estados Unidos declinó hacer declaraciones.

Los despliegues prolongados de portaaviones suponen un desgaste para el personal militar, que permanece lejos de casa durante largos periodos, y aumenta la presión sobre el buque y su equipamiento. Aunque las renovadas hostilidades entre Estados Unidos e Irán se han calmado en las últimas semanas, la Marina está aplicando un restablecido bloqueo sobre los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz, y el gobierno de Trump no ha aclarado cómo pretende poner fin a la guerra.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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