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El técnico de España rinde homenaje a víctimas de choque de tren y a jugador fallecido en cancha

MADRID (AP) — El seleccionador de España Luis de la Fuente rindió homenaje a las víctimas de un accidente de tren de alta velocidad y a un jugador de segunda división que murió tras una colisión en el campo antes de anunciar su convocatoria para la Liga de Naciones.

El técnico de España Luis De la Fuente (centro) en el funeral de Jesús de Miguel, el jugador de Tenerife que falleció tras chocar con Jesús Owono, arquero de Andorra, el jueves 5 de noviembre de 2026, en Navahermosa, España. (AP Foto/Andrea Comas)
El técnico de España Luis De la Fuente (centro) en el funeral de Jesús de Miguel, el jugador de Tenerife que falleció tras chocar con Jesús Owono, arquero de Andorra, el jueves 5 de noviembre de 2026, en Navahermosa, España. (AP Foto/Andrea Comas) AP

De la Fuente realizó varios cambios para los próximos partidos contra Inglaterra y la República Checa, con España ya clasificada para los cuartos de final.

"España está de luto. Nos golpea una tragedia que nunca debió ocurrir", dijo De la Fuente el viernes en referencia al incidente ferroviario del 28 de octubre que dejó 69 muertos y 200 heridos. Fue el segundo gran desastre ferroviario en España este año.

De la Fuente también mencionó a Jesús de Miguel, el delantero del Tenerife que murió esta semana tras sufrir un paro cardíaco después de un choque con el portero rival.

“Hoy, nos volcamos con las víctimas. También con nuestro compañero Jesús de Miguel, trágicamente fallecido esta semana. Queremos estar con todos ellos, con los que sufren una pérdida irreparable, los que sienten un vacío inmenso tras despedir a sus seres queridos”, expresó el seleccionador, un día después de asistir al funeral de De Miguel.

España enfrentará a la República Checa en Praga el 12 de noviembre y, tres días después, recibe a Inglaterra en Madrid.

De la Fuente convocó por primera vez al defensor Jacobo Ramón (Como), al mediocampista Marc Roca y al arquero Álvaro Valles (ambos del Real Betis). También citó el volante creativo Pablo Barrios (Atlético de Madrid) y al delantero de Ander Barrenetxea (Real Sociedad) en la lista de 27 jugadores.

Los mediocampistas Rodri Hernández y Dani Olmo (ambos del Barcelona) no fueron incluidos en la convocatoria tras sufrir lesiones con su club.

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Lista:

Arqueros: Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan García (Barcelona), Álvaro Valles (Real Betis).

Defensores: Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Pau Cubarsí (Barcelona), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Alejandro Grimaldo (Atlético de Madrid), Marc Cucurella (Real Madrid), Dean Huijsen (Real Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Jacobo Ramón (Como).

Volantes: Pedri González (Barcelona), Fermín López (Barcelona), Martín Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), Álex Baena (Atletico de Madrid), Pablo Barrios (Atlético de Madrid), Marca Roca (Real Betis).

Delanteros: Lamine Yamal (Barcelona), Ferran Torres (Paris Saint-Germain), Yeremy Pino (Crystal Palace), Nico Williams (Athletic Bilbao), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Roberto Fernández (Espanyol), Ander Barrenetxea (Real Sociedad).

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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