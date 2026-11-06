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El técnico del Bayern Múnich, Vincent Kompany, cerca de una 'recuperación total' tras colapso

MÚNICH (AP) — El técnico del Bayern Múnich Vincent Kompany se encamina a una “recuperación total” tras una prolongada ausencia después de desplomarse en una sesión de entrenamiento, informó el viernes su asistente Aaron Danks.

Kompany lleva dos semanas alejado del Bayern desde que se desplomó en una sesión de entrenamiento del equipo de reserva el 23 de octubre. Fue hospitalizado y recibió tratamiento por irritación meníngea, que es una inflamación del tejido que rodea el cerebro o la médula espinal.

“He tenido algunas llamadas telefónicas muy buenas con Vince”, comentó Danks. “Parece muy positivo y da la impresión de estar bien encaminado hacia una recuperación total. La pausa internacional ofrece una buena oportunidad para reflexionar y ver cuándo puede regresar”.

Danks sigue al mando para el partido del Bayern contra Mainz el sábado en la Bundesliga, el quinto del equipo desde el desplome de Kompany. Con la inminente pausa internacional, el Bayern no volverá a jugar hasta el 20 de noviembre.

Durante el tiempo que Kompany ha estado alejado del club, Harry Kane se convirtió en el primer jugador del Bayern en 45 años en ganar el Balón de Oro y firmó una extensión de contrato. En medioi de una serie de lesiones, el Bayern empató con su clásico rival Borussia Dortmund y venció al Atlético de Madrid en la Liga de Campeones.

El Bayern estableció como política del club no involucrar a Kompany en conversaciones sobre fútbol durante el tiempo que se recupera en casa tras recibir el alta del hospital.

Kane admitió que Kompany quizá no lo supo con antelación cuando se anunció el jueves la extensión de su contrato.

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