El tapiz de Bayeux está en el Museo Británico tras un viaje secreto desde Francia

Trabajadores descargan una caja que contiene el tapiz de Bayeux de un camión en el Museo Británico, el viernes 10 de julio de 2026, en Londres. (AP Foto/Kwiyeon Ha) AP

En una escena que parecía sacada de una película de atracos, pero al revés, la invaluable obra de arte medieval fue introducida en secreto al Museo Británico el viernes en plena noche, tras una operación de alta tecnología y estrictas medidas de seguridad en la que cualquier error podría haber significado un desastre.

En préstamo desde su sede en Francia, el tapiz se exhibirá en el museo londinense del 10 de septiembre hasta julio de 2027. Es un regreso a casa para un vívido registro visual de la invasión normanda de 1066, la última conquista exitosa de Inglaterra.

La llegada del tapiz a Londres ha sido ampliamente esperada, pero por motivos de seguridad se mantuvieron en secreto todos los detalles sobre cuándo y cómo llegaría.

“Se siente extraordinario que, después de tanto trabajo y planificación y cuidado y reflexión, realmente esté ocurriendo”, expresó Nicholas Cullinan, director del Museo Británico, mientras aguardaba afuera del museo en la oscuridad.

“Es la primera vez en 1.000 años que una pieza tan importante de la historia británica —y también francesa— va a estar en estas costas”, agregó. “Es increíblemente emocionante”.

El tapiz de 70 metros (230 pies) de longitud fue doblado en forma de acordeón dentro de un estuche con control climático, el cual fue colocado en un soporte amortiguador de impactos. Eso se introdujo en un camión, el cual cruzó desde Francia en un tren para vehículos a través del túnel del Canal de la Mancha.

Tras un viaje de 11 horas y 560 kilómetros (350 millas), escoltado por la policía, el camión retrocedió lentamente hasta un área de descarga del museo, donde los trabajadores bajaron con sumo cuidado el contenedor —del tamaño de un coche pequeño—- hasta el suelo. El personal del museo y los diplomáticos británicos y franceses que habían estado observando en silencio estallaron en aplausos.

La carga invaluable pasará varios días aclimatándose, antes de ser desempacada cuidadosamente y desplegada para una exposición que el museo espera que sea una de las más populares en sus 267 años de historia. Se vendieron unos 100.000 boletos en su primer día a la venta este mes.

“Fue como intentar conseguir entradas para (el festival de) Glastonbury”, comentó Cullinan. “No doy por sentado que a la gente le importe tanto un bordado de 1.000 años. Creo que eso es algo asombroso”.

El tapiz es un símbolo de las relaciones anglo-francesas

Cosida con hilo de lana sobre tela de lino —técnicamente un bordado, más que un tapiz—, la obra representa los acontecimientos que condujeron a la Batalla de Hastings en octubre de 1066, cuando Guillermo, duque de Normandía, derrotó al ejército anglosajón del rey Harold. La invasión puso fin al dominio sajón, convirtió a Guillermo el Conquistador en el primer rey normando de Inglaterra, y estrechó aún más los lazos entre Inglaterra y Francia.

Los historiadores creen que el tapiz fue encargado por el obispo Odo de Bayeux, medio hermano de Guillermo, y que probablemente fue cosido por mujeres en Inglaterra —posiblemente monjas— antes de ser llevado al otro lado del Canal de la Mancha. Ha pasado la mayor parte del último milenio en la ciudad de Bayeux, en el noroeste de Francia, salvo dos breves periodos en el Louvre de París.

El tapiz simboliza las historias entrelazadas y a veces conflictivas de Francia y el Reino Unido, y asegurar su préstamo fue una misión diplomática de alto riesgo. Se anunció durante una visita de Estado que hizo el presidente francés Emmanuel Macron al Reino Unido en julio de 2025.

El préstamo coincide con las renovaciones del museo de Bayeux que lo alberga.

A cambio, el Museo Británico prestará tesoros del ajuar de Sutton Hoo —artefactos de un entierro en un barco anglosajón del siglo VII— y otros objetos a museos de Normandía.

En un artículo para el Times of London del viernes, Macron escribió que “nuestros dos países no se están prestando simplemente obras de arte: están compartiendo los grandes relatos de los orígenes de la historia europea”.

Peter Ricketts, diplomático británico retirado que ayudó a concretar el acuerdo como enviado especial del Reino Unido para el tapiz, señaló que “es una extraordinaria muestra de amistad y confianza en el Reino Unido que nos confíen este objeto durante un año”.

“Macron, cuando nos ofreció el tapiz, creo que comprendió que tendría mucho más impacto en el Reino Unido que en Francia, porque es más fundamental para nuestra historia nacional”, añadió Ricketts. “Todo el mundo (en el Reino Unido) conoce el 1066”.

Es un vívido registro de la vida y la muerte en el siglo XI

El tapiz incluye a más de 620 personas y 737 animales, y cuenta su historia en 58 escenas rebosantes de detalles vívidos y a veces sangrientos. Hay escenas de combate cuerpo a cuerpo, cuerpos mutilados y el desafortunado Harold, abatido por una flecha que le atraviesa el ojo.

“Tiene una riqueza emocional que es realmente difícil de obtener a partir de fuentes escritas”, explicó Millie Horton-Insch, comisaria del proyecto para la exposición del Museo Británico. “Simplemente acerca a la gente a esta historia más que cualquier otro objeto. No es lo mismo que leer un texto. Uno mira algo que fue manipulado por las personas que lo vivieron y que se sintieron impulsadas a registrar estos acontecimientos de esta manera”.

Indicó que la supervivencia del documento durante 10 siglos pese a innumerables peligros —“polillas, ratones, moho, humedad, fuego”— es milagrosa, y quizá se deba en parte a sus materiales humildes.

“En realidad no está hecho de ninguna tela ostentosa”, precisó Horton-Insch. “No es oro, no es plata. No existía la misma tentación de cortarlo y convertirlo en vestimentas o reutilizarlo para cualquier cosa”.

Algunos personajes del ámbito cultural francés se opusieron al préstamo, alegando que trasladar el tapiz era demasiado arriesgado. Cullinan indicó que los equipos de expertos se esmeraron mucho en garantizar su seguridad, incluida la realización de dos recorridos de prueba del viaje para demostrar que no causaría demasiado estrés a la frágil pieza.

“Se ha puesto tanto cuidado en esto. No se me ocurre un nivel de cuidado similar para ningún otro préstamo entre museos”, agregó.

Sin embargo, dijo entender por qué existen preocupaciones.

“El tapiz despierta un gran interés y pasión”, señaló. “Lo cual es algo maravilloso”.

———

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa

FUENTE: AP