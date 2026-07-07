El taekwondo virtual está en apogeo y se alista para debutar en los Juegos Asiáticos

Atletas virtuales de taekwondo compiten en un evento en Kuala Lumpur, Malasia, el sábado 20 de junio de 2026. (Foto AP/Vincent Thian) AP

“Solo estaba dando patadas al aire”, recordó la joven de 21 años. A pesar de su trayectoria como campeona nacional de taekwondo de élite, le costó desenvolverse en el entorno virtual sin tener idea de la estrategia, las habilidades ni de cómo funcionaba la tecnología.

Dos años después, ganó una medalla de oro en una reciente competencia virtual de taekwondo en Malasia y formó parte de una comunidad en crecimiento de este deporte de combate gamificado en todo el Sudeste Asiático.

Antes desconocido y experimental, el taekwondo virtual ahora está surgiendo como una disciplina competitiva estructurada.

Desarrollado conjuntamente por World Taekwondo y la empresa tecnológica Refract Technologies, con sede en Singapur, combina tecnología de realidad virtual con técnicas tradicionales de taekwondo para atraer a jóvenes atletas familiarizados con la tecnología.

Los competidores usan visores de realidad virtual que los trasladan a una arena digital 3D y se colocan sensores de seguimiento de movimiento en la columna, los muslos y las espinillas. Usan sus cuerpos para controlar avatares digitales en combates virtuales sin contacto, donde cada golpe rápido y bien sincronizado reduce la barra de salud virtual del oponente.

A diferencia del taekwondo convencional, donde los competidores se separan por edad, peso y género, el taekwondo virtual coloca a todos en la misma arena digital.

Se presentó en la Semana Olímpica de Esports de Singapur en 2023 y celebró su primer Campeonato Mundial en Singapur en 2024.

Este año, el deporte debutará en los Juegos Asiáticos en Japón, y se espera que se incluya en los Juegos del Sudeste Asiático de 2027 en Malasia.

Un deporte físicamente exigente sin riesgo de lesiones

Durante la competencia de Malasia del mes pasado, atletas y entrenadores describieron cómo la disciplina está transformando las percepciones tanto de las artes marciales como de los videojuegos.

El atleta nacional de Singapur Brian Peh, de 46 años, comentó que no le interesaban los videojuegos, pero se unió al campeonato de 2024 con su hijo por curiosidad.

Ambos ganaron oro y. desde entonces. han participado en muchos otros torneos locales y regionales.

Peh ahora también entrena a estudiantes en taekwondo virtual en su dojang, o sala de entrenamiento.

“Siempre les digo a los padres: a sus hijos les encantan los juegos. ¿Quieren que usen las manos para jugar o que usen las piernas?”, afirmó. “Cuando se ponen el visor y empiezan a pelear, guau, su energía es altísima. Pueden jugar y jugar y les encanta”.

El entrenador camboyano Vandy Yiv señaló que en su país más niños y padres están mostrando interés debido al bajo riesgo de lesiones. En un torneo local a principios de este año, indicó que hubo más participantes en taekwondo virtual que en los segmentos tradicionales.

Muchos pensaron al principio que era un videojuego, pero pronto se dieron cuenta de que era un deporte de combate físicamente agotador.

“Se mueve todo el cuerpo. Hay acción, pero no hay lesiones”, explicó. Vandy. quien añadió que espera que el taekwondo virtual pueda convertirse en una prueba con medallas en los Juegos Olímpicos en un futuro cercano.

Algunos atletas describieron sus experiencias iniciales como desorientadoras y reportaron mareos antes de adaptarse al entorno virtual. Sin embargo, muchos jugadores adolescentes se sintieron atraídos de inmediato por la experiencia gamificada.

Los combates consisten en asaltos intensos y de ritmo rápido, de solo un minuto por enfrentamiento, y requieren presión ofensiva continua.

Para Nguyen, el éxito llegó después de aprender que el taekwondo virtual exige mucho más que simplemente lanzar patadas.

“Primero, tienes que adivinar dónde está tu oponente y moverte antes que él", manifestó.

Los atletas necesitan una excelente percepción espacial Aunque los combates se desarrollan en una arena inmersiva, los entrenadores dicen que el éxito depende tanto de la condición física como de la capacidad técnica.

Los atletas siguen ejecutando patadas frontales, patadas de giro y técnicas con rotación, y el éxito depende de la velocidad de ejecución más que de la fuerza del impacto.

“Nuestro entrenamiento es primero aguante, resistencia muscular, flexibilidad. Luego pasamos a las habilidades, las estrategias, cómo pelear”, explicó el entrenador malasio Henry Lee durante una reciente sesión de entrenamiento en un club. “La fuerza… tiene que ver con qué tan rápido tu pierna puede levantarse y golpear. La velocidad se convierte en tu poder”.

Lee, quien también es un atleta nacional de taekwondo de élite, dijo que busca jugadores con un físico fuerte y un buen “sentido de juego”, es decir, la capacidad de leer el movimiento y tomar decisiones en fracciones de segundo dentro del entorno virtual.

Una de sus alumnas, Victoria Siow, de 12 años, comentó que el desafío está en calcular un espacio que no puede ver físicamente.

“Tienes que trabajar tu mente: cuándo patear, cuánto moverte”, expresó durante una sesión de entrenamiento. “Se siente como un juego y como un sueño al mismo tiempo”.

Para Raja Mardiah Idris, de 45 años, que entrena en el mismo club, el taekwondo virtual ha abierto puertas que el combate tradicional ya no podía.

Permite que atletas mayores y mujeres compitan de forma segura y en igualdad de condiciones, sostuvo. Su hija pequeña también ha adoptado el deporte, como una alternativa saludable a los dispositivos digitales.

“Cuando te pones la realidad virtual, todos son iguales”, dijo Raja, integrante de una familia real estatal. “Ganas por tu técnica, tu estrategia y tu condición física”.

Raja indicó que planea dejar el kyorugi de contacto completo para centrarse en el taekwondo virtual. Corre y entrena en el gimnasio para mantenerse fuerte, y espera representar a Malasia en taekwondo virtual en los Juegos del Sudeste Asiático el próximo año.

El entrenador nacional de taekwondo virtual de Malasia, Tony Lee señaló que el deporte aún está en sus inicios. Aunque el costo del equipo es alto y el acceso puede ser limitado en la región, afirmó que el creciente interés impulsará a los clubes a invertir.

Malasia ya cuenta con programas nacionales y cursos de certificación para entrenadores.

“El taekwondo virtual es nuestro futuro porque a los jóvenes les gustan los videojuegos”, añadió.

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FUENTE: AP