El silencio público aviva esperanzas de 200.000 salvadoreños de que se amplíe su protección en EEUU

ARCHIVO - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a la izquierda, el 7 de marzo de 2026, en el Trump National Doral en Doral, Florida, EE.UU. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo) AP

El Departamento de Seguridad Nacional ha guardado silencio sobre sus planes y señaló en un comunicado el miércoles que haría un anuncio “en el momento apropiado” y que el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para El Salvador seguiría vigente hasta entonces. Ese silencio hizo que abogados y defensores se apresuraran a explicar qué podría ocurrir a continuación.

Según la ley de inmigración, el estatus temporal se prorroga automáticamente por seis meses si el gobierno no toma ninguna medida. Pero algunos abogados advirtieron que el gobierno podría actuar sin emitir una declaración pública o que podría anunciar una decisión en un futuro cercano.

Aun así, esto dio un breve respiro a los inmigrantes salvadoreños y elevó las expectativas de que podrían librarse, a diferencia de cientos de miles de inmigrantes que han visto terminar el TPS desde que el presidente Donald Trump volvió a asumir el cargo el año pasado. El TPS permite que las personas que ya están en el país permanezcan, con permisos de trabajo, por periodos renovables de hasta 18 meses, si el secretario de Seguridad Nacional determina que las condiciones no son seguras para su regreso.

En mayo, las protecciones se prorrogaron automáticamente por seis meses para unos 11.000 libaneses.

El Estatus de Protección Temporal para El Salvador expiraba el miércoles, fecha que llegó y pasó sin que hubiera declaraciones públicas en sitios web clave de Seguridad Nacional ni en cuentas de redes sociales sobre si terminaría o se renovaría. No se publicaron actualizaciones hasta primeras horas del jueves.

En el segundo mandato de Trump, Seguridad Nacional ha puesto fin al TPS para más de 1 millón de personas de más de una docena de países, como Venezuela, Haití, Honduras, Nicaragua, Afganistán y Siria. Unas 103.000 personas de Ucrania, Sudán y Líbano, permanecen en Estados Unidos bajo el TPS.

El gobierno de Trump obtuvo una victoria importante cuando la Corte Suprema dictaminó en junio que actuó dentro de su autoridad al poner fin al TPS para unos 350.000 haitianos y 6.000 sirios.

Tom Homan, el “zar de la frontera” de Trump, quien ha abogado por terminar el TPS, afirmó el martes que la decisión recae en el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

“Si vence, depende del secretario”, declaró Homan. “Estatus de protección temporal significa temporal. Seamos sinceros: ahora El Salvador es un país mucho más seguro de lo que jamás ha sido con un nuevo presidente allá”.

El Congreso creó las protecciones temporales en 1990

El TPS fue creado por el Congreso en 1990 para evitar deportaciones a países que sufren desastres naturales o conflictos internos.

Se concedió a El Salvador tras dos devastadores terremotos en 2001 que dejaron a cientos de miles de personas sin hogar. Poco antes de dejar el cargo, el presidente Joe Biden lo prorrogó para El Salvador por 18 meses, hasta el 9 de septiembre de 2026.

El Salvador ha sido un aliado de Trump

El Salvador, que en el pasado fue uno de los lugares más violentos del mundo, se ha convertido en uno de los países más seguros de América desde que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ordenó arrestos masivos en 2022.

Bukele ha sido un aliado de la política de deportaciones masivas de Trump y fue uno de los primeros países en recibir deportados, reteniéndolos en una megaprisión conocida como CECOT. Ambos se han reunido dos veces en Washington desde abril del año pasado.

Grupos de derechos humanos y defensores han denunciado arrestos masivos y arbitrarios, tortura y desapariciones en el sistema penitenciario de la nación centroamericana.

Los salvadoreños en Estados Unidos enviaron 9.900 millones de dólares en remesas a El Salvador el año pasado, lo que representó el 24% del producto interno bruto del país, según el banco central de El Salvador.

En 2019, durante el primer gobierno de Trump, Bukele le pidió a Trump que prorrogara el TPS. Bukele no ha dicho públicamente si ha solicitado otra prórroga.

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La periodista de Associated Press Rebecca Santana en Washington contribuyó a este reportaje.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP