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El sencillo de 2 carreras de Jonny DeLuca completa remontada de Rays 7-6 ante Orioles

SAN PETERSBURGO, Florida, EE.UU. (AP) — El bateador emergente Jonny DeLuca puso a los Rays al frente con un sencillo de dos carreras en la séptima entrada, y Tampa Bay, el mejor equipo de la Liga Americana, remontó para vencer 7-6 a los Orioles de Baltimore la noche del lunes y evitar una barrida de cuatro juegos.

Jorge Mateo, de los Rays de Tampa Bay, celebra su jonrón de dos carreras frente al lanzador de los Orioles de Baltimore, Brandon Young, con su compañero Richie Palacios (1) durante la cuarta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 17 de agosto de 2026, en San Petersburgo, Florida. (AP Foto/Chris OMeara)
Jorge Mateo, de los Rays de Tampa Bay, celebra su jonrón de dos carreras frente al lanzador de los Orioles de Baltimore, Brandon Young, con su compañero Richie Palacios (1) durante la cuarta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 17 de agosto de 2026, en San Petersburgo, Florida. (AP Foto/Chris O'Meara) AP

El cubano Yandy Díaz, Ryan Vilade y el dominicano Jorge Mateo conectaron jonrones por Tampa Bay. El cuadrangular de dos carreras de Mateo con dos fuera en la cuarta fue su primero con los Rays y les dio ventaja de 4-3.

Coby Mayo pegó un vuelacercas de 468 pies, y Pete Alonso y Christian Encarnacion-Strand también se volaron la barda por Baltimore (61-64), que se metió en el tercer puesto de comodín de la Liga Americana al ganar los primeros tres juegos contra su rival de división en el Tropicana Field.

El sencillo impulsor del mexicano Jonathan Aranda ante el cubano Yennier Cano (2-3) acercó a los Rays 6-5 en la séptima. Después de que el dominicano Junior Caminero conectó un sencillo dentro del cuadro para llenar las bases, Josh Walker entró y permitió el sencillo de la ventaja de DeLuca al jardín central, el último de cuatro cambios de liderato en el juego.

Reincorporado el lunes desde la lista de lesionados, el abridor de los Rays Shane McClanahan cometió solo un gran error: una recta por el centro que Mayo castigó hacia el jardín izquierdo en la segunda. El mánager Kevin Cash retiró a McClanahan con un out en la cuarta, al optar por no exigir al zurdo. Casey Legumina entró y permitió que dos corredores heredados anotaran con un sencillo de Encarnacion-Strand.

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FUENTE: AP

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