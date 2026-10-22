El Salvador despliega fuerzas especiales en Haití para hallar a 4 soldados desaparecidos tras ataque

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El presidente salvadoreño Nayib Bukele en Palacio Nacional para reunirse con legisladores de Estados Unidos, el 19 de enero de 2026, en San Salvador. (AP Foto/Salvador Melendez, Archivo) AP

Las fuerzas especiales llegaron un día después de que el presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció una operación militar para rescatar a los cuatro técnicos de aviación y amenazó con una respuesta más contundente si no son liberados con vida y sin daños.

Un funcionario del gobierno de El Salvador informó que otros 100 soldados serán desplegados hacia Haití la noche del jueves. El funcionario, quien habló bajo condición de anonimato al no estar autorizado a discutir el tema públicamente, añadió que las autoridades salvadoreñas operan bajo el supuesto de que los cuatro salvadoreños siguen con vida.

En sus primeros comentarios desde el ataque del domingo en Croix-des-Bouquets, el gobierno de Haití informó la noche del miércoles que los cuatro desaparecidos fueron secuestrados. Las autoridades han dicho que los soldados viajaban a bordo de un vehículo blindado que fue atacado por pandillas, las cuales también utilizaron explosivos.

Se trata del primer ataque de estas dimensiones desde que una fuerza internacional de supresión de pandillas comenzó sus operaciones en la nación caribeña en reemplazo de una fuerza encabezada por Kenia, la cual tuvo dificultades para ayudar a la policía haitiana a contener a las pandillas debido a la falta de recursos.

La policía haitiana y la fuerza de supresión de pandillas se han estado enfrentando con hombres armados en la zona desde el ataque. Las autoridades han advertido a los residentes que permanezcan dentro de sus residencias.

The Miami Herald fue el primer medio en informar del despliegue.

La oficina de la presidencia de El Salvador no respondió de momento a una solicitud de comentarios. La zona donde ocurrió el ataque se encuentra bajo el control de pandillas como Chèn Méchan; Kraze Barye, la cual es liderada por Vitel'homme Innocent; y 400 Mawozo, encabezada por Lanmo Sanjou. Ambos líderes enfrentan sanciones de la ONU y Estados Unidos. Nadie se ha atribuido públicamente la responsabilidad del ataque. ___ Janetsky informó desde Phoenix, Arizona. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP