El Sabah de Azerbaiyán debutará en la Champions tras vencer a Hapoel Beer-Sheva

Sabah estuvo a solo segundos de la eliminación ante el campeón israelí Hapoel Beer-Sheva cuando el suplente Tellur Mutallimov anotó en el último minuto del tiempo añadido para forzar la prórroga.

Luego, el delantero gabonés Orphe Mbina marcó de cabeza a los 101 minutos y Joy-Lance Mickels amplió la ventaja a los 115 para decretar el 5-2 en el partido de vuelta y el 6-4 en el marcador global.

Hapoel Beer-Sheva terminó con nueve jugadores. Se pusieron arriba 4-2 en el global a los 61 mediante el gol de Guy Mizrahi esde fuera del área.

El defensor Djibril Diop y el mediocampista Eliel Peretz fueron expulsados por doble amonestación en la prórroga.

Ningún equipo israelí ha jugado en la fase principal de la Liga de Campeones desde noviembre de 2022, cuando Maccabi Haifa terminó último en un grupo con Benfica, Paris Saint-Germain y Juventus.

Sabah se unirá al italiano Como como debutantes en la Liga de Campeones en el sorteo de la fase principal, de 36 equipos, el jueves.

Siete repechajes de clasificación se deciden el martes y el miércoles para completar la lista de equipos para los partidos que comienzan dentro de dos semanas.

Bodø/Glimt y Celtic llegaban con ventajas claras a sus partidos de vuelta, que se disputan más tarde el martes. Glimt lidera 3-1 y recibe a NEC Nijmegen, y Celtic lleva un 3-0 para enfrentar a LASK.

UEFA realizará el sorteo en Mónaco para asignar a cada equipo ocho rivales, con partidos del 8 de septiembre al 27 de enero.

___

Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP