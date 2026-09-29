El rey de Marruecos nombra por primera vez a una mujer al cargo de primera ministra

Fatima Ezzahra El Mansouri, alcaldesa de Marrakech, participa en un mitin del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM) antes de las elecciones legislativas, en Tánger, Marruecos, el miércoles 16 de septiembre de 2026. (AP Foto/Mosa'ab Elshamy) AP

Mansouri, quien hasta su nominación también era alcaldesa de Marrakech, recibió el encargo de formar un nuevo gobierno, informó el Palacio Real en un comunicado. El anuncio se produjo cuatro días después de que se dieron a conocer los resultados de las elecciones parlamentarias, en las que el partido centrista de Mansouri, el Partido Autenticidad y Modernidad (PAM) fue el más votado.

Mansouri, la segunda mujer en ejercer como primera ministra en el mundo árabe después de Najla Bouden en Túnez, previsiblemente construirá una coalición en los próximos días para formar gobierno. El sistema electoral marroquí dificulta que un solo partido obtenga una mayoría absoluta.

Se espera que su gobierno realice inversiones por miles de millones de dólares vinculadas a la Copa Mundial de la FIFA 2030, al tiempo que busca cumplir promesas de combatir la inflación, aumentar los salarios y crear empleos.

La Constitución marroquí otorga al rey, máxima autoridad del país, la facultad de nombrar al primer ministro, pero debe elegirlo del partido que obtenga más escaños en las elecciones parlamentarias. Ese fue un cambio impulsado con éxito por los manifestantes de la Primavera Árabe en 2011. Antes de eso, el rey podía nombrar al primer ministro sin esa restricción.

Mansouri se incorporó al PAM tras su creación en 2008 por Fouad Ali El Himma, amigo de la infancia y asesor cercano del rey. Licenciada en Derecho por la Universidad de Montpellier, en Francia, Mansouri se convirtió en una de las principales dirigentes del partido en 2024. Fue alcaldesa de Marrakech en dos ocasiones y diputada.

Mansouri es hija del “pachá de Marrakech”, Abderrahmane El Mansouri, un alto funcionario que también fue embajador de Marruecos en los Emiratos Árabes Unidos. Presidió el colegio de abogados de Marrakech y era propietario de tierras.

Mansouri enfrentó acusaciones de conflicto de intereses después de que un grupo de hackers no identificados afirmó que ella utilizó su cargo para beneficio personal en relación con transacciones de tierras en Marrakech. Mansouri negó las acusaciones, las calificó de difamatorias y emprendió acciones legales.

Un millón de los 15,8 millones de votantes registrados en las elecciones de la semana pasada votó por el PAM, lo que marcó su primera victoria desde su creación. La elección fue la primera desde la crisis migratoria de Ceuta en julio y las protestas mortales lideradas por jóvenes el año pasado.

Tras la nominación real, la atención se centra en la coalición que formará el próximo gobierno. El PAM ha manifestado su disposición a trabajar con todos los partidos, pero algunos, entre ellos el moderado partido islamista Justicia y Desarrollo y la Federación de la Izquierda Democrática, de tendencia izquierdista, han anunciado que permanecerán en la oposición.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP