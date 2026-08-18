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El rey Harald de Noruega es hospitalizado para tratamiento por una enfermedad sanguínea

OSLO, Noruega (AP) — El rey Harald de Noruega ha sido ingresado en un hospital para recibir tratamiento relacionado con una enfermedad de la sangre, informó el palacio real.

ARCHIVO - El rey Harald de Noruega ofrece un discurso durante una cena de gala en Palacio en relación con la visita de Estado de la pareja presidencial de Islandia, en Oslo, el 8 de abril de 2025. (Fredrik Varfjell/NTB Scanpix via AP, Archivo)
ARCHIVO - El rey Harald de Noruega ofrece un discurso durante una cena de gala en Palacio en relación con la visita de Estado de la pareja presidencial de Islandia, en Oslo, el 8 de abril de 2025. (Fredrik Varfjell/NTB Scanpix via AP, Archivo) AP

Harald, de 89 años, fue ingresado en el Hospital Nacional el lunes por la tarde, indicó el palacio real en un comunicado.

“En las últimas semanas, el rey ha sido tratado con cortisona por la enfermedad sanguínea anemia hemolítica", señaló el palacio en un comunicado. "Esto ha provocado una acumulación de líquido en el cuerpo que requiere tratamiento en el hospital”.

El comunicado precisó que el rey se encuentra de baja médica desde hace dos semanas.

“Su alteza real el príncipe heredero ejerce como regente durante este período”, indicó el comunicado en referencia al hijo de Harald, Haakon.

Harald ha entrado y salido del hospital varias veces en los últimos años.

En febrero fue ingresado en un hospital de Islas Canarias, en España, durante unas vacaciones de invierno. En ese momento, recibió tratamiento por una infección cutánea.

Hace dos años, el rey enfermó durante unas vacaciones privadas con la reina en Malasia y allí le colocaron un marcapasos temporal. Harald regresó a Noruega a bordo de un avión medicalizado, donde le implantaron un marcapasos permanente.

Harald reina desde 1991.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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