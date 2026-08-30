El revitalizado Cole Palmer marca y Chelsea vence 4-3 a Brighton en la Premier. Caicedo se lesiona

Cole Palmer (centro) celebra tras anotar el cuarto gol de Chelsea en la victoria 4-3 ante Brighton en la Liga Premier, el domingo 30 de agosto de 2026, en Londres. (AP Foto/Ian Walton) AP

El volante creativo fue la revelación en la temporada 2023-24 —la primera en Chelsea— al anotar 22 goles de liga, pero desde entonces ha padecido con lesiones y un bajón de forma, lo que culminó con que Palmer se quedara fuera de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial este verano.

Ante el seleccionador de Inglaterra Thomas Tuchel, Palmer corrió 30 metros antes de clavar con efecto un disparo desde el borde del área para el cuarto gol de Chelsea en Stamford Bridge, con el que acabó con las esperanzas de Brighton de remontar en un trepidante intercambio de golpes de ida y vuelta.

Romeo Lavia y Pedro Neto pusieron a Chelsea 2-0 arriba antes del cuarto de hora de partido. El atacante brasileño Joao Pedro hizo el tercero a los 32 para el equipo de Xabi Alonso.

Malick Yalcouyé descontó para Brighton justo antes del descanso, y los visitantes recortaron aún más la desventaja cuando Pedro desvió un centro de Pascal Gross hacia su propia portería a los 63.

El gol de Palmer aseguró la segunda victoria consecutiva para Chelsea, que abrió su campaña de liga al vencer 3-2 a Fulham el lunes. Palmer también anotó en ese partido.

Brighton marcó su tercero, por medio de Gross, con la última jugada del encuentro.

Un aspecto negativo para Chelsea fue la lesión del mediocampista ecuatoriano Moises Caicedo, quien apenas aguantó 14 minutos tras su regreso al equipo como suplente en la segunda mitad.

El arquero argentino Emiliano Martinez fue el titular de Chelsea horas después de completar su traspaso procedente de Aston Villa.

En otros partidos, Sunderland venció de local 1-0 a Fulham gracias al gol del suplente Wilson Isidor para su primera victoria de la temporada, y Dominic Calvert-Lewin anotó el tanto que le dio a Leeds el empate 1-1 frente al visitante Brentford.

El Manchester United recibe más tarde Ipswich, con la intención de recuperarse de una derrota en la primera jornada ante el también recién ascendido Hull.

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FUENTE: AP