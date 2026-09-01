El retiro de Messi abre una nueva e incierta etapa para el fútbol de Argentina

ARCHIVO - Los jugadores de Argentina lanzan al aire a su compañero Lionel Messi tras la victoria ante Egipto en los octavos de final del Mundial, el 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Jacob Kupferman) AP

Lionel Messi anunció la víspera su retiro de la Albiceleste después de 21 años de carrera, dejando como legado 125 goles y un título mundial en 2022. Capitán y líder futbolístico, su despedida disparó dudas sobre la sucesión y el futuro del seleccionado mayor.

“Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos atrás que merecen estar”, explicó el 10 el lunes en una publicación en Instagram.

Debutó en 2005 con la selección absoluta , se convirtió en su máximo artillero histórico y disputó seis Mundiales, además del jugador con más presencias (34) y victorias (23) en la historia de la máxima competencia.

A los 39 años, se sabía que el cierre de la carrera internacional de Messi era inminente. Pero la confirmación de su retiro de la selección impactó en el corazón de sus compañeros y de los fanáticos argentinos, especialmente entre los más jóvenes que crecieron con Messi defendiendo los colores de la Albiceleste.

“Yo era un pibe (niño) y hacía cuentas con tu edad y la mía para ver si algún día llegaba a jugar con vos”, expresó el volante Enzo Fernández, de 25 años, quien debutó en la selección meses antes del Mundial de Qatar. “Hoy me cuesta imaginar la próxima concentración sin vos. Salir a la cancha y no verte adelante con la 10…te vamos a extrañar mucho, capitán”.

La cantera inagotable de talentos que es el fútbol argentino ¿podrá dar a luz a un tercer genio?

La misma pregunta quedó planteada en 1994, cuando la leyenda Diego Maradona cerró traumáticamente su ciclo en la Albiceleste con la suspensión por dopaje en el Mundial de ese año. Pasó más de una década hasta la aparición de un futbolista en condiciones de ocupar su trono y 36 años para que Argentina volviera a ganar un Mundial.

“Argentina tiene una gran cultura de fondo. El jugador crece aprendiendo el oficio en la calle, en el club, en todos lados se futboliza y en todos lados aprende. Desde ese lugar es mucho más fácil que aparezca un genio y que el ambiente lo favorezca”, dijo Jorge Valdano, el exfutbolista campeón del mundo en 1986 y actual columnista deportivo en una entrevista con The Associated Press en mayo pasado.

“Para ser Messi hace falta la lotería genética y la lotería social”, acotó.

No hay en la actualidad un jugador con las cualidades técnicas de Messi. Pero sí hay varios jóvenes — el ahora excapitán los definió como “chicos muy grandes”— que juegan en su misma posición.

Nicolás Paz y Thiago Almada compartieron plantel con Messi en la reciente Copa del Mundo, pero no deslumbraron. Paz fue nombrado como el mejor mediocampista de la pasada temporada de la Serie A con Como. Almada fue titular al inicio del Mundial, pero fue relegado a la banca y acaba de salir del Atlético Madrid para jugar en River Plate.

Hay otros proyectos a más largo plazo, pero que por ditintos motivos no lograron tdoavía afianzarse en el máximo nivel.

Franco Mastantuono decepcionó tras fichar con el Real Madrid y acaba de ser cedido a Fiorentina. Ya fue convocado a la selección, pero se quedó afuera de la nómina mundialista.

Tomás Aranda, un juvenil de Boca Juniors con una gambeta en velocidad similar al ocho veces Balón de Oro. Aranda, se recupera de una fractura de peroné. Aranda, que jugó en los amistosos previos al Mundial, despertó elogios del propio Messi y del técnico Lionel Scaloni por su desfachatez.

Argentina con Messi y sin Messi

En el último tramo de su carrera y aquejado por problemas físicos, Messi estuvo ausente en más de una veintena de partidos de la selección, con saldo favorable de victorias. En las eliminatorias, Scaloni apostó por un cambio de esquema, con la presencia de los centrodelanteros Julián Álvarez y Lautaro Martínez. También recurrió a Almada y Paz para jugar en lugar del 10.

Sin embargo, la preponderancia de Messi en el último Mundial para salir el rescate de una Argentina que desde lo colectivo estuvo por debajo de su mejor nivel —sobre todo en los partidos de eliminación directa ante Cabo Verde, Egipto e Inglaterra— magnifica el peso de su ausencia.

El futuro de la “Scaloneta”

La sucesión de Messi no es la única duda en el horizonte de Argentina.

El técnico Lionel Scaloni, mentor de la mejor selección argentina de la historia con cuatro títulos (Qatar 2022, Copa América 2021 y 2024, y Finalísima 2022) deslizó que podría dejar el cargo a fin de este año tras la derrota ante España en la final del último Mundial.

Con el retiro del capitán, se vuelve crucial retener al entrenador con vínculo hasta diciembre para liderar la era post Messi, que tendrá como primer desafío la Copa América 2028.

Además, muchos de sus dirigidos tienen edad para llegar vigentes a la Copa del Mundo 2030, entre ellos los zagueros Cristian Romero y Lisandro Martínez (28 años), el lateral Facundo Medina (27), los volantes Enzo Fernández (25), Alexis Mac Allister (27) y Valentín Barco (22) y los delanteros Giuliano Simeone (23) y Julián Álvarez (26).

Argentina tiene asegurado su boleto como coanfitrión del próximo campeonato mundial.

Scaloni, quien reside en España, llegará en pocos días a Buenos Aires para planificar los amistosos que la Albiceleste disputará entre 21 de septiembre y el 6 de octubre y entre 9 y 17 de noviembre.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) todavía no confirmó los rivales.

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FUENTE: AP