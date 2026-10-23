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El PSG-Lyon por la Ligue 1 pasa al lunes por pedido policial en París

PARÍS (AP) — El choque del Paris Saint-Germain contra Lyon en la Ligue 1 se trasladó del domingo al lunes por la noche a petición de la policía de París, informó la liga francesa de fútbol el viernes.

Manifestantes protestas en las calles de Paris, el jueves 22 de octubre de 2026. (AP Foto/Teresa Suárez)
Manifestantes protestas en las calles de Paris, el jueves 22 de octubre de 2026. (AP Foto/Teresa Suárez) AP

El partido estaba programado para las 8:45 de la noche del domingo, apenas unas horas después de que se disputara el primer partido de la NFL en Francia, justo al norte de París. Ahora se jugará en el Parque de los Príncipes, en el oeste de París, a las 8:30 de la noche. Los recursos policiales están al límite en la capital francesa debido a las masivas protestas previstas para este fin de semana.

La LFP indicó en un comunicado que “toma nota de la orden emitida por la prefectura de policía que prohíbe la celebración del partido entre Paris Saint-Germain y Olympique Lyonnais (el domingo)”.

Los peores disturbios en Francia en años provocaron que ayuntamientos, otros edificios públicos y miles de negocios en todo el país se vieran afectados el fin de semana pasado. Hubo escenas de violencia generalizada mientras la policía y los manifestantes se enfrentaban, con comercios destruidos e incendiados, y residentes y comerciantes locales que quedaron exasperados por el caos.

El sábado pasado, 110 marchas congregaron a unas 550.000 personas en todo el país, que protestaron contra el aumento del costo de vida y las malas condiciones en las escuelas.

El PSG, campeón vigente de la liga, y el Lyon llegaban a la octava jornada de partidos de este fin de semana empatados con 14 puntos en la cima.

Primer partido de la NFL en Francia

La NFL disputa su primer partido de fútbol americano en París el domingo por la tarde, cuando los Steelers de Pittsbrugh se enfrenten a los Saints de Nueva Orleans, en un encuentro con entradas agotadas.

Se espera que alrededor de 80.000 aficionados asistan al partido en el Stade de France, que está a las afueras de París.

Se puede llegar con un breve trayecto en tren desde estaciones de París como Gare de Lyon, Gare du Nord y Châtelet, o mediante líneas de metro.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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