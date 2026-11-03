El primer ministro de Haití comenta por primera vez tras desaparición de 4 salvadoreños

Soldados de El Salvador montan guardia mientras un convoy de vehículos blindados que transporta personal militar llega al vecindario Tabarre, el viernes 30 de octubre de 2026, en Puerto Príncipe, Haití. (AP Foto/Odelyn Joseph) AP

Alix Didier Fils-Aimé manifestó que Haití, que combate a poderosas pandillas, es responsable de la dirección de las fuerzas extranjeras en su país.

Fils-Aimé estuvo acompañado por un coronel del ejército de El Salvador, un líder de la fuerza de supresión de pandillas respaldada por la ONU, y por funcionarios del ejército y la policía de Haití. Pareció una muestra de unidad a medida que crecen las preocupaciones sobre la posibilidad de que las tropas salvadoreñas actúen de manera unilateral.

Las pandillas han aumentado su poder desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. Ahora controlan el 70% de la capital, Puerto Príncipe, y han ampliado sus actividades —incluidos saqueos, secuestros, agresiones sexuales y violaciones— hacia el interior del país. Haití no tiene presidente desde el magnicidio.

“Él entiende nuestra lucha”, expresó, en referencia a la batalla en curso de Bukele contra las pandillas violentas en El Salvador. “Vino a ponerse del lado del pueblo haitiano”.

Pero una fuente familiarizada con las operaciones sobre el terreno en Haití, que no estaba autorizada a hablar públicamente sobre la situación, dijo a The Associated Press el martes que, hasta el ataque del 18 de octubre contra los técnicos salvadoreños, El Salvador no había firmado un acuerdo con la ONU. Tampoco tenía un acuerdo de protección con el gobierno de Haití ni un memorando de entendimiento con República Dominicana para evacuar médicamente a personal herido de la fuerza de supresión de pandillas respaldada por la ONU.

Damian Merlo, un cabildero del gobierno de El Salvador, sostuvo que las fuerzas del país se están coordinando estrechamente con la fuerza de supresión de pandillas y con la oficina de Fils-Aimé. Rechazó aclarar ante quién rendían cuentas las tropas salvadoreñas o aportar más detalles sobre las operaciones, y añadió que “los únicos que operan fuera del derecho internacional son las pandillas”.

Hasta el ataque, el papel principal de los aproximadamente 200 salvadoreños en Haití era brindar asistencia médica. Mientras tanto, el paradero y las operaciones de los militares salvadoreños desplegados recientemente eran poco claros.

Haití acoge a fuerzas extranjeras

Fils-Aimé señaló que las prioridades del gobierno son restablecer la seguridad en todo Haití y realizar elecciones. “Hemos entrado en una etapa decisiva”, declaró.

El primer ministro habló un día después de que la ONU dijo que la mayoría del personal de El Salvador en Haití no está operando bajo el marco de la fuerza de supresión de pandillas respaldada por Naciones Unidas. Funcionarios de la Organización subrayaron la importancia de cumplir el derecho internacional.

“Los derechos de las personas deben respetarse mientras se llevan a cabo operaciones de seguridad”, dijo a los periodistas el martes el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric.

El primer ministro indicó que la fuerza internacional llegó para respaldar a Haití y “desarraigar a las pandillas”, y agregó que más de 1.000 nuevos agentes de policía acaban de graduarse de su formación, y que espera ver a 4.000 nuevos policías y 15.000 nuevos soldados sumarse a la lucha contra los grupos criminales.

El primer ministro afirmó que se han iniciado operaciones de seguridad en lugares como Kenscoff, Gressier y l’Artibonite, que han enfrentado una violencia brutal en los últimos años.

“Estamos liderando esta lucha con determinación contra las pandillas para erradicarlas”, manifestó Fils-Aimé. “Con refuerzos, las pandillas no tendrán tiempo de dormir. … Todo grupo armado que está causando terror en el país, su tiempo casi se ha agotado”.

Más de 5.700 personas han muerto o resultado heridas en todo Haití desde enero hasta mediados de septiembre, según la ONU.

Las tropas salvadoreñas quedan bajo escrutinio

Expertos y personas involucradas en las operaciones de seguridad de Haití están planteando preguntas sobre cómo están operando las tropas salvadoreñas desplegadas recientemente y qué papel están desempeñando.

“Aún no conocemos los términos del acuerdo con el gobierno haitiano, quién manda a estas tropas, bajo qué reglas de enfrentamiento, ni por cuánto tiempo”, dijo Romain Le Cour, jefe del Observatorio de Haití en la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional.

“En un entorno urbano denso donde los civiles quedan atrapados entre las líneas, esas preguntas determinarán quién responde si las cosas potencialmente salen mal”, explicó. “El riesgo, tal como están las cosas, es la falta de transparencia y que nadie asuma la responsabilidad”.

Le Cour dijo que las acciones de El Salvador podrían sentar un precedente perjudicial para las misiones multilaterales: “Los gobiernos pueden concluir que los riesgos de sumarse están aumentando, mientras que las recompensas políticas van para quienes actúan solos”.

Le Cour señaló que actualmente operan sobre el terreno en Haití cinco estructuras: la policía y el ejército del país, la fuerza de supresión de pandillas y un grupo de trabajo que opera con Vectus Global, la empresa privada de seguridad fundada por el ex SEAL de la Marina de Estados Unidos y fundador de Blackwater, Erik Prince.

“Cada una con su propio mandato y reglas, y sin un plan común”, señaló. “La respuesta de seguridad de Haití ya es una orquesta sin director”.

Carta a la ONU atribuida a una pandilla llama la atención

El primer ministro de Haití ofreció la conferencia de prensa un día después de que uno de los líderes de pandillas más poderosos de Haití dijo a la AP que le escribió al secretario general de la ONU solicitando que la organización envíe una delegación a Haití para diálogo y mediación, en medio de temores de que la llegada de tropas salvadoreñas pueda escalar la violencia.

“La carta muestra que se está sintiendo la presión y, potencialmente, un movimiento estratégico para reducir la exposición y ganar reconocimiento”, dijo Le Cour.

La ONU emitió un comunicado el martes en el que señaló que anteriormente ha recibido directamente comunicaciones de personas, incluidas aquellas sujetas a sanciones de Naciones Unidas: “Recibir tales comunicaciones no implica reconocimiento, respaldo ni ningún cambio en el estatus del individuo en cuestión bajo el régimen de sanciones pertinente”.

No está claro si el secretario general de la ONU, António Guterres, planea responder a la carta enviada por correo electrónico por el líder de la pandilla 400 Mawozo.

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Coto informó desde San Juan, Puerto Rico; Edith M. Lederer en Naciones Unidas y Megan Janetsky en Ciudad de México.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP