El presidente de Zambia, Hakainde Hichilema, es reelegido para un segundo mandato

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El presidente de Zambia, Hakainde Hichilema, deposita su voto en una casilla electoral, el jueves 13 de agosto de 2026, en Lusaka, Zambia. (AP Foto/Anita Reed) AP

Fue declarado ganador absoluto de las elecciones presidenciales del jueves pasado, sin necesidad de una segunda vuelta, tras obtener más del 51% de los sufragios.

Según la comisión, Hichilema ganó con 2.965.326 votos, y su competidor más cercano fue el líder opositor Brian Mundubile, quien obtuvo 1.856.217.

“Por lo tanto, declaro a Hichilema Hakainde S presidente electo de la República de Zambia en este día 18 de agosto de 2026”, anunció Mwangala Zaloumis, presidenta de la comisión.

Hichilema obtuvo la victoria tras unas elecciones observadas muy de cerca, en las que el recuento de votos fue suspendido el viernes pasado y luego se reanudó —horas después— bajo mayores medidas de seguridad, después de que la comisión indicara que había habido ataques contra algunos funcionarios de centros de votación y que algunas papeletas habían sido robadas.

El gobierno también confirmó que varias figuras destacadas de la oposición fueron detenidas la noche de las elecciones, y la policía las acusó de representar una amenaza para la seguridad del Estado.

Mundubile manifestó que la policía allanó su casa en lo que él calificó como un ataque contra su vida.

——- Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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