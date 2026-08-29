El presidente de Serbia critica a tribunal de la ONU por no dejar morir en casa a Mladic

ARCHIVO - El general serbobosnio Ratko Mladic habla por teléfono junto al general del ejército ruso, Vladimir Zurbenko, centro, durante la visita de una delegación de dicho organismo a la ciudad bosnia de Banja Luka, en octubre de 1995. (AP Foto/Radivoje Pavicic, Archivo) AP

La familia de Mladic y el gobierno serbio solicitaron en varias ocasiones que Mladic fuera liberado, citando su edad y su delicado estado de salud. Murió una semana después de que la ONU rechazó su más reciente petición de liberación por motivos humanitarios.

“Eso fue un comportamiento incivilizado, sin precedentes y sin excusa”, afirmó Vucic. “Ahora podemos ver que querían que Mladic muriera tras las rejas”.

El tribunal de la ONU para los crímenes de guerra cometidos en la antigua Yugoslavia en la década de 1990 condenó a Mladic a cadena perpetua en 2017, en lo que se consideró un paso clave para brindar justicia a las víctimas. Estaba bajo custodia desde 2011.

El despiadado caudillo fue una de las figuras más notorias del conflicto que dejó más de 100.000 muertos y más de 1 millón de personas sin hogar. Más de tres décadas después de las guerras, antiguos enemigos balcánicos siguen divididos sobre su papel.

En un fallo del 20 de agosto, la presidenta del tribunal de la ONU que se ocupa de los legados de los tribunales por crímenes de guerra ya cerrados, la jueza uruguaya Graciela Gatti Santana, citó la “atención médica integral y compasiva” que Mladic recibía bajo custodia, “así como el régimen excepcional de visitas que permite un contacto familiar significativo”, como razones para rechazar la solicitud.

Los serbobosnios realizaron vigilias y encendieron velas la noche del jueves por Mladic, a quien consideran un héroe pese a su condena.

“No podría haber sido un hombre mejor. Todo lo demás es solo un montón de mentiras. Él no tocaría a nadie, a un niño, a nadie. Todo son mentiras”, sostuvo Stojanka Visnjevac, residente de Kalinovik, el pequeño pueblo natal de Mladic.

Pero las familias de las víctimas de los crímenes que Mladic orquestó señalaron que su muerte significa al menos algo de justicia para sus seres queridos.

Fazila Efendic, que perdió a varios miembros de su familia en la masacre de 1995 de más de 8.000 musulmanes bosnios en Srebrenica —el primer genocidio reconocido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial—, dijo que es importante que Mladic haya muerto en prisión.

“Nosotros, las víctimas, estamos satisfechos cuando sabemos que fue condenado a cadena perpetua”, expresó. “Para nosotros, es importante que haya sido condenado y que cumpliera su sentencia hasta que murió”.

El “refugio seguro” de la ONU para musulmanes en Srebrenica terminó tomado por serbios que obligaron a hombres y niños a desnudarse, los mataron y empujaron sus cuerpos con excavadoras a fosas comunes. Serbios bajo el mando de Mladic también sitiaron la capital bosnia, Sarajevo, y otras ciudades y pueblos, establecieron campos de concentración para civiles no serbios detenidos y soldados enemigos, y asesinaron sistemáticamente a prisioneros.

Mladic podría ser enterrado en Serbia

Vucic dijo que Belgrado no tiene información sobre cuándo podría ser entregado el cuerpo de Mladic.

Vucic indicó que la familia de Mladic decidirá dónde sería enterrado. “Si la familia expresa el deseo de que sea enterrado en el territorio de Serbia, ayudaremos para que pueda hacerse de manera digna”, declaró Vucic a los periodistas. No confirmó informes previos de que Mladic recibiría un funeral de Estado. Esos reportes provocaron indignación en toda la región.

El tribunal de la ONU abrió el jueves una investigación sobre la muerte de Mladic y, el viernes, el juez que conduce la pesquisa visitó el centro de detención donde estaba recluido.

El tribunal, conocido formalmente como el Mecanismo Residual Internacional para los Tribunales Penales, señaló en una respuesta enviada por correo electrónico a preguntas de The Associated Press que no proporcionará información sobre la causa de la muerte antes de que concluya la investigación.

Añadió que “las autoridades neerlandesas pertinentes han informado oficialmente al Mecanismo que no abrirán una investigación penal sobre la muerte del señor Mladic y que no realizarán una autopsia”.

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Dusan Stojanovic en Belgrado y Mike Corder en La Haya contribuyeron a este informe.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP