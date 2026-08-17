El presidente de Myanmar viaja a Rusia para estrechar lazos estratégicos con Moscú

En esta imagen publicada por la oficina del presidente de Myanmar, el presidente de Myanmar, Min Aung Hlaing, a la derecha, estrecha la mano del presidente de la Cámara Baja, Khin Yi, a su salida hacia Rusia en el aeropuerto internacional de Naipyidó, Myanmar, el lunes 17 de agosto de 2026. (Oficina del presidente de Myanmar via AP) AP

El presidente Min Aung Hlaing salió de la capital, Naipyidó, la mañana del lunes acompañado por miembros de su gobierno. Se reunirá con Putin y otros altos funcionarios rusos y abordarán los vínculos bilaterales y asuntos económicos, de seguridad y sociales, reportó la televisora estatal MRTV.

Rusia, junto con China, es un importante aliado y proveedor de armas de Myanmar. Aviones de combate de fabricación rusa se utilizan en ataques contra territorios bajo control de grupos de minorías étnicas, incluidos muchos aliados de las fuerzas de resistencia prodemocracia.

Min Aung Hlaing se reunió previamente con Putin en un aparte del Foro de la Semana Mundial de la Energía Atómica de Moscú en septiembre. Putin nunca ha visitado Myanmar.

La visita forma parte de una serie de viajes de Min Aung Hlaing a países extranjeros, incluidos los vecinos China, India, Laos y Tailandia, en un intento de buscar reconocimiento internacional y recuperar lazos diplomáticos. Pese a las visitas, ha permanecido en gran medida aislado a nivel internacional.

Min Aung Hlaing también asistirá a un Foro Empresarial Myanmar-Rusia durante el viaje, indicó MRTV.

Min Aung Hlaing fue investido presidente en abril tras unas elecciones generales que expertos de Naciones Unidas y grupos de derechos humanos consideraron que no fueron ni libres ni justas. Los críticos desestimaron los comicios, celebrados por fases en diciembre y enero, por considerarlos una farsa diseñada para consolidar el control del poder por parte de los militares mientras, supuestamente, se restablecía el gobierno civil.

El viaje del lunes es la séptima visita de Min Aung Hlaing a Rusia desde que los militares, a los que él encabezaba en ese momento, arrebataron el poder al gobierno electo de Aung San Suu Kyi en febrero de 2021.

Naciones occidentales han impuesto sanciones económicas y políticas en respuesta a la toma del poder por parte de los militares y a la represión violenta de la oposición, que ha provocado la muerte de miles de civiles y ha dado lugar a una guerra civil.

Rusia ha defendido al gobierno militar de Min Aung Hliang en foros internacionales, mientras que los generales que gobiernan Myanmar, por lo general, han respaldado la agenda de política exterior de Moscú.

Los países han realizado ejercicios militares conjuntos y firmaron un pacto para el desarrollo de energía nuclear, además de acordar cooperar en proyectos de vuelos espaciales tripulados, incluida la selección y el entrenamiento del primer cosmonauta de Myanmar.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP