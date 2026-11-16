El director ejecutivo, Brian Rolapp, solo reiteró su postura de que existen reglas para una organización de membresía a fin de garantizar la equidad y el equilibrio competitivo.

Rolapp señaló que el “programa de regreso de miembros”, que permitió a Brooks Koepka volver al PGA Tour este año con sanciones económicas, no estaba sobre la mesa.

“No hay planes para eso actualmente, no”, expresó Rolapp en una llamada de conferencia para hablar sobre los cambios del circuito en su sistema de desarrollo.

LIV Golf, que perdió el respaldo financiero de Arabia Saudí y se declaró en bancarrota el 8 de septiembre, informó a un tribunal de bancarrota a principios de este mes que había abandonado los planes para una nueva versión de la liga y que había comenzado a cerrar sus operaciones.

“Hoy entablamos una discusión reflexiva sobre los principales jugadores de LIV con ambas juntas”, dijo Rolapp, en referencia al PGA Tour y a la entidad comercial PGA Tour Enterprises. “Por lo que hemos leído, los procedimientos de bancarrota siguen en curso y el proceso es complejo. Espero tener más que decir a comienzos del nuevo año”.

Jon Rahm y Bryson DeChambeau son las estrellas más atractivas. DeChambeau aún no ha indicado sus planes, mientras que Rahm, que ganó hace dos semanas en Abu Dabi, sigue siendo miembro del circuito europeo.

Rahm ha dicho que aún no ha hablado con el PGA Tour, pero que aceptaría el acuerdo que recibió Koepka si se lo ofrecieran. Rolapp le ofreció ese acuerdo a Rahm, DeChambeau y Cameron Smith en enero —antes de que hubiera cualquier indicio de que Arabia Saudí dejaría de financiar a la liga rival— y afirmó que no había garantía de que la oferta estuviera disponible en el futuro.

Rahm declaró al sitio español “Ten Golf”: “Me imagino que ellos tienen sus juntas, sus reuniones que celebrar por lo que sea que venga al final del año, y me imagino que uno de esos puntos seré yo. Simplemente no sé si será este noviembre o diciembre. No tengo ni idea.

“Como mínimo, estaré aquí en enero, aquí en Dubái”, añadió Rahm. “Así que le digo esto a todo el mundo en broma: o estaré aquí o en Palm Springs en enero, una de las dos”.

La temporada 2027 del PGA Tour comienza con The American Express en el desierto de California.

Varios jugadores, como Joaquin Niemann, planean jugar en Australia, donde los dos eventos más importantes están co-sancionados con el circuito europeo. DeChambeau ya había dicho que jugaría el Nedbank Golf Challenge en Sudáfrica, también co-sancionado por el circuito europeo.

Rolapp indicó que el PGA Tour aún está conversando sobre una alianza renovada con el circuito europeo. Esa alianza determinaría cuántos jugadores —actualmente 10— recibirán tarjetas del PGA Tour a partir de la lista de puntos de la temporada del “Race to Dubai”.

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FUENTE: AP