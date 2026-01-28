americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El pequeño Bodø/Glimt gana de nuevo en la Liga de Campeones y podría enfrentarse al Real Madrid

El pequeño Bodø/Glimt siguió causando revuelo en la Liga de Campeones y, tras dos sorpresas consecutivas sobre el Manchester City y el Atlético de Madrid, se perfilaría para enfrentar al Real Madrid.

Jugadores del Bodø/Glimt de Noruega celebran al final del partido de fútbol de la fase inicial de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid, el miércoles 28 de enero de 2026, en Madrid, España. (AP Foto/Manu Fernandez)
Jugadores del Bodø/Glimt de Noruega celebran al final del partido de fútbol de la fase inicial de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid, el miércoles 28 de enero de 2026, en Madrid, España. (AP Foto/Manu Fernandez) AP

Una victoria con remontada por 2-1 en casa del Atlético el miércoles permitió al club noruego colarse en los playoffs. Esto significa que jugará contra el Madrid, campeón europeo en 15 ocasiones, o el subcampeón del año pasado, Inter de Milán.

Y dado su hábito de lograr sorprendentes victorias en la competición de clubes de élite de Europa, ninguno de esos gigantes puede esperar un enfrentamiento tranquilo a dos partidos contra el equipo que se encuentra al norte del Círculo Polar Ártico, más septentrional que cualquier otro en la historia de la Liga de Campeones.

Fue la segunda vez en el mismo número de semanas que el Bodø/Glimt logró un resultado sorprendente, tras la victoria por 3-1 contra el Manchester City. Los jugadores de Pep Guardiola estaban tan apenados con sus seguidores que reembolsaron el costo de las entradas a quienes viajaron al partido.

A pesar de esa victoria, el Bodø/Glimt necesitaba repetirla para asegurar un lugar entre los 24 primeros de la clasificación en su primera temporada en la Liga de Campeones.

Y a pesar de verse abajo con el gol de Alexander Sørloth en el primer tiempo, se recuperó gracias a Fredrik Sjøvold y Kasper Høgh para amarrar el 23er sitio.

Su recompensa es la posibilidad de un enfrentamiento con el rey absoluto de Europa, el Real Madrid, que se resignó a la repesca tras caer 4-2 contra el Benfica del exentrenador madridista José Mourinho.

El Inter, finalista en dos de las últimas tres temporadas, también está en el repechaje.

Si el Bodø/Glimt logra otra victoria inesperada, enfrentaría la posibilidad de una revancha con el City o un duelo ante el Sporting de Lisboa en los octavos de final.

El debut en la competición ha resultado espectacular para los noruegos de la ciudad pesquera de Bodø, ubicada más de 1.000 kilómetros al norte de Oslo y con una población de alrededor de 55.000 habitantes.

Las duras condiciones invernales y su campo de juego artificial en su estadio Aspmyra, con capacidad para 8.000 personas, le han ayudado a lograr victorias sorprendentes contra oponentes famosos como Roma, Lazio y Porto antes de la mayor sorpresa de todas, contra el City la semana pasada.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una audiencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el miércoles 28 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Mariam Zuhaib)

Marco Rubio detalla cómo EEUU controlará el dinero del petróleo de Venezuela

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, habla durante una rueda de prensa en la sede de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), el 24 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

Crecen llamados para que renuncie la secretaria de Seguridad Nacional tras muertes en Minneapolis

Gente camina por el centro de Toronto mientras una tormenta invernal pasa por la región, el domingo 25 de enero de 2026. (Cole Burston/The Canadian Press via AP)

El noreste enfrenta el último embate de una tormenta que llevó hielo, nieve y frío a EEUU

Una persona cruza una calle durante la tormenta invernal en Filadelfia, el domingo 25 de enero de 2026. (Foto AP/Matt Rourke)

Tormenta invernal masiva en EEUU trae hielo, temperaturas gélidas y cortes de energía generalizados

Destacados del día

Tragedia en Palm Beach: Madre e hija cubanas mueren baleadas; el agresor se suicida

Tragedia en Palm Beach: Madre e hija cubanas mueren baleadas; el agresor se suicida

Aumentan las deportaciones de cubanos bajo Trump: más de 2,100 expulsados solo en 2025

Aumentan las deportaciones de cubanos bajo Trump: más de 2,100 expulsados solo en 2025

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una audiencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el miércoles 28 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Mariam Zuhaib)

Marco Rubio detalla cómo EEUU controlará el dinero del petróleo de Venezuela

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, habla durante una rueda de prensa en la sede de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), el 24 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

Crecen llamados para que renuncie la secretaria de Seguridad Nacional tras muertes en Minneapolis

Marco Rubio lanza advertencia directa a Delcy Rodríguez: Estados Unidos está preparado para usar la fuerza

Marco Rubio lanza advertencia directa a Delcy Rodríguez: "Estados Unidos está preparado para usar la fuerza"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter