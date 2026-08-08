El Pentágono presiona a empresas de defensa para que aumenten la producción de armas

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, señaló en un comunicado el sábado que el departamento se centraba activamente en aumentar las adquisiciones de municiones, con el fin de proporcionar “las armas que nuestros combatientes necesitan al ritmo que exige la amenaza”. Confirmó los empeños del departamento durante la última semana para acelerar de manera significativa el proceso, pero insistió en que formaba parte de una iniciativa de modernización más amplia que antecedía al conflicto, el cual lleva cinco meses.

El subsecretario de Defensa, Steve Feinberg, escribió a los líderes de la industria el miércoles y les dio no más de 21 días para presentar planes destinados a “impulsar calendarios de entrega significativamente más rápidos, más enérgicos, y/o aumentar la producción de capacidades cruciales”, según un memorando obtenido por The Washington Post.

“Los ciclos de desarrollo de años no son aceptables”, escribió Feinberg. “Debemos acelerar drásticamente los calendarios de nuestros programas y ampliar nuestra capacidad de producción ahora”.

El memorando fue enviado luego de que los recientes combates contra Irán consumieron aún más de las ya reducidas reservas de las fuerzas armadas de Estados Unidos de interceptores avanzados de misiles, lo que potencialmente pondría a los soldados estadounidenses en mayor riesgo si se reanudan las hostilidades, según un nuevo análisis.

Los inventarios reducidos de interceptores Patriot y THAAD podrían obligar a Estados Unidos y a sus aliados de Oriente Medio a asumir más riesgos para conservar esas defensas antiaéreas, de acuerdo con un análisis del Center for Strategic and International Studies (CSIS), un centro de investigación de Washington. Por ejemplo, señaló que las fuerzas estadounidenses podrían lanzar menos misiles contra drones y misiles iraníes entrantes, lo que incrementaría la probabilidad de que alguno logre atravesar las defensas.

En días recientes, el presidente Donald Trump se ha mostrado irritado por los informes públicos sobre una escasez de municiones, y el jueves publicó en su red Truth Social que Washington cuenta con “cantidades masivas”. Añadió que “se están fabricando y enviando grandes cantidades a Estados Unidos, según se requiera”.

Parnell sostuvo el sábado que el memorando de Feinberg, que pide un rápido incremento en la producción de armas, es “real”, y agregó que “servirá de base para el presupuesto del año fiscal 2028 que se presentará al Congreso para su financiación, y es totalmente coherente con nuestro impulso continuo para reconstruir la base industrial de defensa”.

Un proyecto de ley de gasto en defensa está estancado en el Congreso. Algunos legisladores están indignados por la acción militar de Trump contra Irán, y se resisten a la solicitud de la Casa Blanca de aumentar sustancialmente el gasto del Pentágono a 1,5 billones de dólares, frente a unos 900.000 millones del año pasado.

La cantidad de interceptores Patriot cayó de 2.330 antes de la guerra a 1.030 cuando entró en vigor el alto el fuego de abril, estimó el CSIS el mes pasado. Tras los recientes combates, ahora se calcula que las reservas están entre 759 y 827, una disminución de al menos el 65% desde antes de que comenzara el conflicto.

La cantidad de interceptores THAAD cayó de 452 antes de la guerra a entre 232 y 262 cuando comenzó el cese del fuego de abril, agregó el CSIS. Washington pudo reponer parte del inventario hasta situarlo entre 234 y 278 interceptores, pero las reservas siguen siendo al menos un 38% menores que antes de la guerra.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP