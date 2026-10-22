El novato Yaxel Lendeborg critica a Luka Doncic tras dura derrota de Warriors ante Lakers

El base de los Lakers de Los Ángeles Luka Doncic lanza el balón frente al base de los Warriors de Golden State De'anthony Melton en el encuentro de la NBA del miércoles 21 de octubre del 2026. (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

En su primer partido de la temporada regular el miércoles, el novato de los Warriors de Golden State se negó a amilanarse ante el vigente campeón anotador de la NBA, quien remató su prolongado intercambio de provocaciones en la cancha con un espectacular tiro desde media cancha en la cara de Lendeborg justo cuando sonó la bocina del medio tiempo.

Doncic también ganó esta pelea con claridad en el marcador, los Lakers de Los Ángeles arrollaron a Lendeborg y a los Warriors por 127-105. Doncic anotó 28 puntos en apenas tres cuartos.

Sin embargo, Lendeborg de algún modo no terminó de hablar: calificó al seis veces All-Star de quejumbroso y de vivir de los tiros libres durante su conferencia de prensa posterior al partido.

“Perdí todo el respeto (por Doncic), hermano. Eso fue horrible”, aseguró Lendeborg tras el partido. “Mucho teatro, mucha búsqueda de faltas, mucha súplica al árbitro, hermano. Un primer partido interesante para mí, sin duda”.

El novato de 24 años, elegido en la primera ronda por los Warriors, afirmó que se enzarzó con Doncic en la cancha por las constantes quejas del astro esloveno a los oficiales, algo habitual en la mayoría de los partidos a lo largo de los nueve años de carrera de Doncic.

Lendeborg, quien ganó un título de la NCAA con Michigan la temporada pasada, comentó que antes disfrutaba ver los resúmenes de las electrizantes actuaciones anotadoras de Doncic —pero ahora tiene una visión más desencantada de sus habilidades.

“Que yo me frustre no tiene que ver con que piten la falta. Tiene que ver con que se pasa todo el partido quejándose, y luego te pitan la falta, y felicidades, hermano. ¿Y después me hablas como si hubieras hecho algo grandioso?”, comentó Lendeborg. “Hermano, vamos. Eso es flojo, ¿sabes? Me desconcentró un rato, porque, como dije, le tenía muchísimo respeto. Se fue, hermano. Se fue”.

Lendeborg y Doncic intercambiaron insultos durante buena parte del segundo cuarto, y a Lendeborg le señalaron una falta técnica después de decir algo tan fuerte y tan vulgar que llamó la atención de los árbitros.

“Le estaba diciendo que es Malisimo. ‘No puedes anotarme’. Lo dije todo el partido”, dijo Lendeborg con una sonrisa. “Solté un par de palabrotas, obviamente. Por eso me pitaron la técnica y todo eso, pero se lo estaba dejando claro, porque él se estaba riendo y hablando, todo esto por esa única falta que le pitaron”.

Doncic se tomó mayormente a risa las provocaciones de Lendeborg, pero la estrella de los Lakers claramente se crece en medio de la confrontación. La temporada pasada le señalaron 16 faltas técnicas, lo que le valió una suspensión de un partido por exceder el límite en una sola temporada.

“Estaba hablando una locura, pero esta temporada no estaba intentando responder. No quiero técnicas”, afirmó Doncic sobre Lendeborg. “Por primera vez, eso no fue doble técnica, porque yo no dije nada, así que estoy trabajando en eso. Como ven, creo que funcionó muy bien”.

Doncic se llevó la victoria definitiva con la bocina final —pero su triunfo al descanso también fue increíblemente dulce.

“Sabía que iba a entrar antes de tenerla en las manos. Trabajo esos tiros”, dijo Doncic con una sonrisa.

Recibió el balón cerca de la mesa de anotación y lo lanzó con casi 3 segundos en el reloj. Cuando rebotó en el tablero y entró, desató el pandemonio en la arena del centro de Los Ángeles y Doncic señaló con alegría al enfurecido Lendeborg, a quien no le impresionó.

“Su única canasta sobre mí fue una que entró con tablero desde media cancha”, dijo Lendeborg. “Sé que es un deporte de equipo. Nos metió 28 como equipo. Yo me tomé mi emparejamiento como algo personal. Intenté que no me pitaran faltas. Hice lo mejor que pude. Estaba pensando en defenderlo con las manos detrás de la espalda para ver si funcionaba. Probablemente igual me habrían pitado una falta. Pero interesante”.

Luego, un miembro del personal de los Warriors apartó a Lendeborg para evitar que siguiera denigrando a uno de los mejores jugadores del baloncesto moderno, pero el novato ya había hecho más que suficiente para avivar esta incipiente disputa personal como una fascinante nueva adición a la histórica rivalidad entre estos equipos de California.

Doncic y Lendeborg deberían volver a verse el 30 de octubre, cuando los Lakers visiten San Francisco.

___

Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP

FUENTE: AP