El novato Sal Stewart pega jonrón por tercer juego seguido y Rojos vencen 7-5 a Cachorros

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Sal Stewart de los Rojos de Cincinnati celebra mientras corre las bases tras su jonrón en la séptima entrada ante los Cachorros de Chicago el domingo 30 de agosto del 2026. (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

Dane Myers pegó un jonrón de la ventaja para abrir el quinto episodio ante Shoto Imanaga (8-10), y Tyler Stephenson le siguió con un batazo de dos carreras después de un sencillo del dominicano Elly De La Cruz para poner el marcador 6-3. De La Cruz salió después de eso por rigidez en el cuádriceps izquierdo.

Stewart conectó su jonrón número 31 —ante Trent Thornton— para la última carrera de los Rojos en la séptima.

Crow-Armstrong abrió el juego con un cuadrangular en la primera entrada ante Chase Burns (15-3) para darle la ventaja a los Cachorros. Fue su cuarto en siete turnos al bate después de conectar tres el sábado en una victoria 17-5 sobre Cincinnati. El principal candidato al MVP de la Liga Nacional pegó su jonrón número 38 —un batazo solitario ante el cerrador de los Rojos, Emilio Pagán, en la novena, antes de que el derecho concretara su 19º salvamento.

Burns permitió tres carreras —dos limpias— con seis hits en 5 2/3 entradas, mientras Cincinnati venció a los Cachorros en el juego decisivo de la serie después de haber perdido seis de siete enfrentamientos previamente.

El dominicano Héctor Rodríguez pegó su cuarto jonrón —un batazo de tres carreras que puso a los Rojos arriba 3-2 en la cuarta— pero Ian Happ recibió base por bolas y anotó una carrera sucia por un error de tiro de Rodríguez en el jardín derecho para empatar en la parte baja.

Imanaga permitió seis carreras con ocho hits en cinco entradas, en un día en que los Cachorros incorporaron al lanzador Jon Lester, al receptor Jody Davis y al fallecido narrador Vince Lloyd a su Salón de la Fama.

___ Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP FUENTE: AP