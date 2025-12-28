El metro de Nueva York pone fin a la era de la MetroCard y adopta el pago sin contacto

ARCHIVO - Un pasajero del metro pasa su MetroCard en un torniquete al entrar en la estación de metro 34th St., el 23 de julio de 2007, en Nueva York. (Foto AP/Mary Altaffer, Archivo) AP

Más de tres décadas después, la tarjeta de tarifa dorada y su notoriamente caprichosa banda magnética están siguiendo al token hacia el retiro.

El último día para comprar o recargar una MetroCard es el 31 de diciembre de 2025, ya que el sistema de transporte cambiará completamente a OMNY, un sistema de pago sin contacto que permite a los pasajeros usar su tarjeta de crédito, teléfono u otro dispositivo, de manera similar a como lo hacen para otras compras cotidianas.

Los funcionarios de transporte dicen que más del 90% de los viajes en metro y autobús ahora se pagan utilizando el sistema de un toque, introducido en 2019.

Grandes ciudades de todo el mundo, incluidas Londres y Singapur, han utilizado durante mucho tiempo sistemas sin contacto similares. En Estados Unidos, San Francisco lanzó un sistema de pago este año, uniéndose a Chicago y otras ciudades.

La humilde MetroCard puede haber superado su vida útil, pero en su momento fue revolucionaria, dice Jodi Shapiro, curadora del Museo del Transporte de Nueva York en Brooklyn, que abrió una exhibición a principios de este mes reflexionando sobre el legado de la MetroCard.

Antes de las MetroCards, los pasajeros de autobuses y metro dependían de tokens, las monedas de color bronce introducidas en 1953 que se compraban en las taquillas de las estaciones. Cuando el metro se inauguró en 1904, los boletos de papel costaban solo un níquel o alrededor de 1,82 en dólares actuales.

“Hubo una resistencia al cambio de tokens a otra cosa porque los tokens funcionaban”, dijo Shapiro en una visita reciente al museo, ubicado bajo tierra en una estación de metro desmantelada. “Las MetroCard introdujeron un nivel completamente nuevo de pensamiento para los neoyorquinos”.

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) lanzó campañas públicas para enseñar a los pasajeros cómo deslizar correctamente las tarjetas, originalmente de color azul, con la esperanza de evitar el temido mensaje de error o las tarifas perdidas. Los funcionarios incluso jugaron brevemente con la idea de una mascota peculiar, el Cardvaark, antes de entrar en razón.

Las tarjetas rápidamente se convirtieron en objetos de colección a medida que el sistema de transporte lanzaba ediciones conmemorativas especiales que marcaban eventos importantes, como la “Serie del Subway” entre los Mets de Nueva York y los Yankees de Nueva York en la Serie Mundial de 2000. En ese momento, el boleto costaba 1,50.

Artistas desde David Bowie y Olivia Rodrigo hasta actos seminales de hip hop de Nueva York, como el Wu-Tang Clan, Notorious B.I.G. y LL Cool J, también han adornado la tarjeta de plástico a lo largo de los años, al igual que icónicos programas de Nueva York como Seinfeld y Law & Order.

“Para mí, las tarjetas más especiales son las que presentan a la ciudad de Nueva York al mundo”, dijo Lev Radin, un coleccionista en el Bronx. “No solo fotos de lugares emblemáticos, horizontes, sino también sobre personas que viven y hacen que Nueva York sea especial”.

Perfeccionar el ángulo y la velocidad correctos del deslizamiento de la MetroCard también se convirtió en un punto de orgullo que separaba a los verdaderos neoyorquinos de aquellos que solo estaban de visita.

Durante su fallida campaña presidencial de 2016, Hillary Clinton, entonces senadora federal por Nueva York, necesitó cinco intentos exasperantes para pasar por un torniquete en el Bronx. En justicia, su principal oponente demócrata en ese momento, el senador estadounidense Bernie Sanders de Vermont, un nativo de Brooklyn, ni siquiera parecía darse cuenta de que los tokens estaban descontinuados.

Ahorro de costos y preocupaciones persistentes

A diferencia del lanzamiento de la MetroCard, OMNY ha requerido poco ajuste.

Los pasajeros reacios a usar una tarjeta de crédito o dispositivo inteligente pueden comprar una tarjeta OMNY que pueden recargar, similar a una MetroCard. Las MetroCard existentes también seguirán funcionando hasta 2026, permitiendo a los pasajeros usar los saldos restantes.

Los portavoces de la MTA declinaron hacer comentarios, señalando en su lugar sus numerosas declaraciones públicas a medida que se acerca la fecha límite.

La agencia ha dicho que el cambio ahorra al menos 20 millones de dólares anuales en costos relacionados con la MetroCard.

El nuevo sistema también permite viajes ilimitados gratuitos dentro de un período de siete días porque la tarifa se topa después de 12 viajes. Se limitará a 35 dólares a la semana una vez que la tarifa suba a 3 en enero.

Aun así, los nuevos cambios vienen con compensaciones, y algunos críticos expresan preocupaciones sobre la recopilación de datos y la vigilancia.

Cerca de Times Square en una mañana reciente, Ronald Minor estaba entre el grupo menguante de “straphangers” que todavía deslizaban MetroCards.

El residente de Manhattan de 70 años dijo que le entristece verlas desaparecer. Tiene una tarjeta OMNY, pero encontró las máquinas expendedoras para recargarla más engorrosas.

“Es difícil para los mayores”, dijo Minor mientras tomaba un tren hacia Brooklyn. “No nos empujen a un lado y hagan como si no contáramos. Si alejan estas máquinas, nos alejan a nosotros”.

John Sacchetti, otro usuario de MetroCard en la parada de la Autoridad Portuaria, dijo que le gusta poder ver su saldo mientras pasa por un torniquete para saber cuánto ha estado gastando en viajes.

“Es como todo lo demás, solo algo a lo que acostumbrarse”, dijo mientras se dirigía al norte. “Una vez que me acostumbre, creo que estará bien”.

