El mayor obstáculo de Seattle para repetir empieza en una dura NFC Oeste con Rams potentes

Sam Darnold (14), quarterback de los Seahawks de Seattle, calienta previo al partido de pretemporada contra los Titans de Tennessee, el domingo 23 de agosto de 2026, en Nashville, Tennessee. (AP Foto/John Amis) AP

Los Seahawks tienen un desafío difícil para mantenerse en la cima del Oeste de la Conferencia Nacional, y ni hablar de toda la NFL.

Tienen que superar a los reforzados Rams de Los Ángeles, que acaban de sumar a Aaron Donald, y a los talentosos 49ers de San Francisco.

Seattle iza su bandera de campeón e inaugura la temporada de la NFL contra Nueva Inglaterra en una revancha del Super Bowl el 9 de septiembre. Será apenas la segunda vez que la liga abre la temporada un miércoles.

Los Rams y los 49ers juegan al día siguiente en el primer partido de temporada regular de la NFL en Australia. Ese será el primero de nueve partidos internacionales sin precedentes en 2026.

Oeste de la NFC

Los Seahawks perdieron al coordinador ofensivo Klint Kubiak, que se fue a los Raiders, y al MVP del Super Bowl, Kenneth Walker, que pasó a Kansas City. Aun así, cuentan con Darnold y con el Jugador Ofensivo del Año de la NFL según AP, Jaxon Smith-Njigba, al frente del ataque, además de una defensiva sensacional.

Los Rams son amplios favoritos de las casas de apuestas para ganar el Super Bowl después de que Donald se reincorporó al equipo el domingo tras un retiro de dos años. Con el tackle defensivo ocho veces All-Pro, el dos veces Jugador Defensivo del Año de la NFL según AP Myles Garrett y el esquinero Trent McDuffie, Los Ángeles podría tener la mejor defensiva de la liga. Los Rams ya cuentan con una ofensiva prolífica liderada por el vigente MVP de la NFL, Matthew Stafford.

Los 49ers sumaron al receptor estrella Mike Evans y trajeron de vuelta a Deebo Samuel para acompañar a Brock Purdy, Christian McCaffrey y George Kittle. Necesitan que Nick Bosa recupere su nivel tras una lesión y que mejore la presión al pasador.

El entrenador novato Mike LaFleur tiene una tarea complicada al frente de los Cardinals de Arizona en una división poderosa. El corredor novato Jeremiyah Love debería ser divertido de ver.

Oeste de la AFC

El reinado de Kansas City de nueve títulos divisionales consecutivos terminó la temporada pasada con una marca de 6-11. Patrick Mahomes está listo para volver en la Semana 1 tras una cirugía del ligamento cruzado anterior. Las esperanzas de los Chiefs de pelear por otro Super Bowl dependen de que juegue a nivel de MVP.

Denver terminó con el puesto número 1 de la Conferencia Americana, pero no pudo vencer a los Patriots en el juego de campeonato de la AFC sin Bo Nix. Él está de regreso y los Broncos le dieron un nuevo creador de jugadas al adquirir al receptor Jaylen Waddle. Los Broncos tienen una de las mejores líneas ofensivas y defensas de la liga.

Justin Herbert dirige una nueva ofensiva después de que los Chargers de Los Ángeles contrataron al coordinador ofensivo Mike McDaniel. Los tackles Rashawn Slater y Joe Alt regresan de lesiones para protegerlo.

Kirk Cousins lidera a los Raiders de Las Vegas para comenzar la temporada, pero en algún momento este será el equipo de Fernando Mendoza.

Sur de la NFC

Los Panthers de Carolina ganaron la división más débil de la liga con récord perdedor, pero estuvieron cerca de eliminar a los Rams en un partido de comodín frenético. Es un año grande, de demostrar, para Bryce Young.

Baker Mayfield no obtuvo su extensión de contrato de los Buccaneers de Tampa Bay, que quizá tengan el talento más completo de la división. El cazamariscales novato por el borde Rueben Bain Jr. debería tener un impacto inmediato en una defensa que necesita mejorar.

El nuevo entrenador de los Falcons, Kevin Stefanski, debe decidir entre Tua Tagovailoa o Michael Penix Jr. Bijan Robinson le facilita el trabajo al quarterback en Atlanta. La defensa perdió al cazamariscales Jalon Walker por el resto de la temporada y no contará con James Pearce Jr. durante los primeros ocho partidos.

Tyler Shough y los Saints cerraron la temporada pasada con una nota positiva. El entrenador de segundo año Kellen Moore tendrá a Nueva Orleans en la pelea en una división en la que un 9-8 podría ser suficiente.

Sur de la AFC

Liam Coen condujo a los Jaguars a 13 victorias en su primer año y ayudó a Trevor Lawrence a tener su mejor temporada. Jacksonville tiene el talento para competir por un Super Bowl y debería lograr sus primeras apariciones consecutivas en postemporada desde 1998-1999.

Los Texans tienen una defensiva asfixiante liderada por el ala defensiva All-Pro Will Anderson Jr. Si C.J. Stroud juega como lo hizo en su temporada de novato, Houston podría aspirar a su primer Trofeo Lombardi.

Daniel Jones y Sauce Gardner regresan sanos para Indianápolis. Los Colts los necesitarán para competir en una división difícil.

Le toca a Robert Saleh intentar reconstruir a los Titans. Al menos cuenta con su quarterback franquicia, Cam Ward, y con el All-Pro Jeffery Simmons para apuntalar su defensa.

Norte de la NFC

Caleb Williams llevó a los Bears a un título divisional en su segunda temporada. Ahora Chicago quiere ir por un Super Bowl con Williams y el entrenador de segundo año Ben Johnson. Las dudas en torno a la línea ofensiva podrían frenarlos.

Micah Parsons podría ser el jugador más valioso de la liga. Los Packers tuvieron marca de 9-3-1 con su cazamariscales All-Pro y 0-5 sin él. Parsons comienza la temporada al margen mientras se recupera de una cirugía del ligamento cruzado anterior. Green Bay tiene que encontrar la manera de ganar sin él o será demasiado tarde cuando regrese.

Kyler Murray es el nuevo quarterback en Minnesota. ¿Puede el entrenador Kevin O’Connell revitalizar su carrera como lo hizo con Darnold en 2024? Los Vikings tienen el talento para competir en una división complicada.

La ventana sigue abierta para Dan Campbell, Jared Goff y los Lions. Detroit tiene una ofensiva dinámica. Si Aidan Hutchinson, Jack Campbell y la defensiva dan otro paso adelante, este es un equipo peligroso.

Norte de la AFC

Aaron Rodgers se quedó para una última temporada en Pittsburgh para unirse al nuevo entrenador Mike McCarthy e intentar recrear su magia de Green Bay. A los Steelers no les alcanza para ganar un Super Bowl, pero quizá puedan conseguir su primera victoria de playoffs en 10 años.

El entrenador novato Jesse Minter apunta a devolver a los Ravens a la pelea por el campeonato. Lamar Jackson debería recuperarse de una temporada decepcionante y Baltimore tiene mucho talento en ambos lados del balón, incluida la incorporación del cazamariscales Trey Hendrickson.

Joe Burrow regresa tras otra temporada marcada por lesiones y las esperanzas de Cincinnati empiezan con él. La defensiva ha sido el mayor problema para los Bengals.

Deshaun Watson recibe otra oportunidad en Cleveland. La gran pregunta para los Browns es cuánto tardará Shedeur Sanders en tomar el mando con el entrenador novato Todd Monken.

Este de la NFC

Jalen Hurts vuelve a tener un nuevo coordinador ofensivo en Filadelfia. Si Sean Mannion logra que Saquon Barkley y el juego terrestre se acerquen a lo de 2024, los Eagles pueden volver a aspirar al Super Bowl.

Dak Prescott y los Cowboys tienen mucha potencia ofensiva. Si el nuevo coordinador defensivo Christian Parker pone en marcha a la defensa, Dallas será un rival duro.

Jayden Daniels espera recuperarse de una temporada plagada de lesiones, pero los Commanders parecen más cerca del equipo 5-12 del año pasado que del que llegó al juego por el título de la NFC en 2024.

John Harbaugh está cambiando la cultura en Nueva York. Si Jaxson Dart se mantiene sano, los Giants serán mucho mejores.

Este de la AFC

Los Patriots no tendrán el beneficio de un calendario fácil después de disputar el Super Bowl la temporada pasada. Pero le dieron a su quarterback Drake Mayer, segundo en el voto al MVP, un nuevo receptor al adquirir a A.J. Brown. Mike Vrabel, vigente Entrenador del Año de la NFL según AP, tuvo una pretemporada baja turbulenta, pero eso no ha cambiado su estatus en Nueva Inglaterra, donde transformó a la franquicia en su primera temporada.

Josh Allen y los Bills están cansados de quedarse cortos en los playoffs. Eso le costó el puesto al entrenador Sean McDermott. Joe Brady intenta guiarlos para superar el obstáculo. Buffalo tiene un estadio nuevo. Aún espera un Lombardi.

El entrenador novato Jeff Hafley y el nuevo quarterback Malik Willis son las caras nuevas de los Dolphins. Podría ser una reconstrucción lenta en Miami.

Geno Smith está de vuelta en Nueva York, pero los Jets no parecen cerca de estar listos para terminar con la sequía de playoffs activa más larga de la NFL. El entrenador Aaron Glenn tuvo una dura temporada de novato, con marca de 3-14. Será difícil hacerlo peor.

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FUENTE: AP