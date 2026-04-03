El Magic derrota 138-127 a Dallas pese a los 51 puntos del novato Cooper Flagg

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Cooper Flagg (32), de los Mavericks de Dallas, se cuelga del aro después de clavar el balón entre Wendell Carter Jr. (34) y Tristan da Silva (23) mientras Desmond Bane (3), del Magic de Orlando, observa en la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el viernes 3 de abril de 2026, en Dallas. (AP Foto/Tony Gutierrez) AP

Desmond Bane sumó 27 unidades y el Magic se mantuvo a medio juego de Charlotte, octavo clasificado en la Conferencia Este. Orlando tiene asegurado un lugar en el torneo de play-in, con una remota posibilidad de meterse entre los seis primeros y obtener el pase automático a los playoffs.

El entrenador Jason Kidd y Maji Marshall fueron expulsados con segundos de diferencia al inicio del cuarto periodo en unos Mavericks destinados a la lotería, que atraviesan su peor racha de derrotas en casa en los 25 años de historia del American Airlines Center. Dallas perdió los primeros 19 partidos de la temporada 1993-94 en el Reunion Arena, ya demolido.

Flagg quedó involucrado en el desacuerdo que derivó en la expulsión de Kidd y recibió su propia falta técnica antes de que el entrenador entrara a la duela, aparentemente para protestar la misma acción no sancionada que había enfurecido a Flagg.

El jugador de 19 años respondió con 24 unidades en el cuarto periodo para convertirse en el más joven en la historia de la NBA en lograr un partido de 50 puntos.

El asistente Frank Vogel, quien sustituyó a Kidd, sentó brevemente a Flagg al final del cuarto periodo cuando tenía 45 puntos. Tras regresar, Flagg encestó un triple desde la esquina y luego aseguró los 50 puntos con una canasta y falta, convirtió el tiro libre y salió del partido entre una ovación de pie.

Flagg acertó 19 de 30 tiros de campo, incluidos seis de nueve desde larga distancia, y convirtió los siete tiros libres.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP