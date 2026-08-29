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El líder Tadej Pogacar se retira de la Vuelta a España tras caer en la etapa 8

XERACO, España (AP) — Tadej Pogacar, cinco veces campeón del Tour de Francia y gran favorito, se retiró de la Vuelta a España después de sufrir una caída durante la octava etapa de la carrera el sábado.

El ciclista esloveno Tadej Pogačar, vistiendo el jersey rojo de líder general, celebra en el podio tras la segunda etapa de la carrera ciclista La Vuelta, con salida en Mónaco y meta en Manosque, Francia, el domingo 23 de agosto de 2026. (Foto AP/Philippe Magoni)
El ciclista esloveno Tadej Pogačar, vistiendo el jersey rojo de líder general, celebra en el podio tras la segunda etapa de la carrera ciclista La Vuelta, con salida en Mónaco y meta en Manosque, Francia, el domingo 23 de agosto de 2026. (Foto AP/Philippe Magoni) AP

El esloveno mantenía una amplia ventaja en la general, pero se vio involucrado en una caída a unos 33 kilómetros de la meta. Intentó volver a subirse a la bicicleta, pero no pudo continuar y caminó hasta una ambulancia. Los organizadores confirmaron su abandono.

El líder del UAE Team Emirates buscaba convertirse en el noveno ciclista en ganar las tres grandes vueltas. Pogacar ganó el Tour de Francia por tercera vez consecutiva y por quinta en total —igualando el récord— en julio, y se adjudicó el Giro de Italia en 2024. No había competido en la Vuelta desde que debutó en una gran vuelta en esa prueba en 2019.

Las imágenes de televisión mostraron que Pogacar parecía haberse lesionado el brazo y el hombro izquierdos. Pogacar se desvió hacia la derecha, hacia otros ciclistas, al parecer mientras intentaba esquivar algo en la carretera. El campeón del Tour de Francia perdió el control y salió despedido por encima del manillar, golpeándose la cabeza y el hombro.

Pogacar tenía una ventaja de 3 minutos y 50 segundos sobre Enric Mas, del Movistar, antes de la etapa del sábado, que no presentaba grandes dificultades y ofrecía a los velocistas la oportunidad de lucirse en un recorrido llano de 171 kilómetros (106 millas) de Puçol a Xeraco. Bryan Coquard, del equipo Cofidis, se llevó la victoria de etapa por delante de Mads Pedersen y Jordi Meeus.

Mas se quedó con el maillot de líder que tenía Pogacar y se convirtió en el primer ciclista español en encabezar la carrera desde Jesús Herrada en 2018. Felix Gall quedó segundo en la general, a 1:11 del líder, con Primoz Roglic en el tercer puesto.

El principal rival de Pogacar, Jonas Vingegaard, no compite en la Vuelta tras caerse durante el Tour de Francia de este año.

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