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El lanzador de Orioles Chris Bassitt se somete a procedimiento de espalda; volvería este año

BALTIMORE (AP) — El lanzador de los Baltimore Orioles, Chris Bassitt, se sometió a una extirpación de un espolón óseo facetario en la espalda y podría reincorporarse al equipo más adelante en el año.

Chris Bassitt, lanzador de los Orioles de Baltimore, trabaja durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Medias Rojas de Boston, el miércoles 3 de junio de 2026, en Boston. (AP Foto/Charles Krupa)
Chris Bassitt, lanzador de los Orioles de Baltimore, trabaja durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Medias Rojas de Boston, el miércoles 3 de junio de 2026, en Boston. (AP Foto/Charles Krupa) AP

Mike Elias, presidente de operaciones de béisbol y gerente general del equipo, indicó el sábado que el derecho de 37 años optó por la cirugía después de que unas inyecciones para reducir la inflamación en la espalda, aplicadas hace aproximadamente una semana, no funcionaran.

“Es un procedimiento bastante menor y veremos cómo está en un par de semanas y si y cuándo puede empezar a lanzar. Nos sentimos bastante bien con la situación. Creemos que hay una posibilidad muy fuerte de recuperarlo en mejores condiciones antes de que termine la temporada”, comentó Elias.

Bassitt tiene marca de 4-4 con efectividad de 5,27 en su primer año en Baltimore. No lanza desde el 3 de junio.

Elias señaló que el receptor Adley Rutschman podría volver pronto al roster activo. Rutschman recibió un golpe en la cabeza con un tiro mientras corría las bases el 18 de junio y fue colocado en la lista de lesionados por conmoción cerebral dos días después.

“Adley está bien. Ha mejorado en los últimos dos días. Creo que estamos cerca”, afirmó Elias.

Otros que están cerca de volver son tanto el jardinero Dylan Beavers (distensión del oblicuo derecho) como el lanzador Dean Kremer (distensión del cuádriceps derecho) tras rehabilitarse en Triple-A Norfolk esta semana.

Se espera que el derecho Yaramil Hiraldo (inflamación en el hombro) comience una asignación de rehabilitación el domingo, mientras que el primera base Ryan Mountcastle (fractura en el pie izquierdo) apenas ha empezado a correr.

El relevista dominicano Félix Bautista, All-Star en 2023, que se perdió todo 2024 y lanzó en apenas 35 juegos la temporada pasada, ha avanzado en su recuperación tras una cirugía en el hombro derecho.

Al jugador de 31 años le repararon en agosto un desgarro del labrum y del manguito rotador, y Elias no precisó un plazo para su regreso.

“Tengo que cruzar mucho los dedos con Félix por la naturaleza de la cirugía que tuvo y lo difícil que es. Pero está lanzando realmente, realmente bien y estamos bastante entusiasmados con cómo va”, expresó Elias expresó.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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