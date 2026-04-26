americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El keniano Sabastian Sawe gana Maratón de Londres con un récord mundial, el 1ro en bajar de 2 horas

DAMASCO, Siria (AP) — Sabastian Sawe, de Kenia, se ha convertido en la primera persona en correr un maratón en menos de 2 horas.

Sebastian Sawe,de Kenia, celebra tras ganar la carrera masculina en la Maratón de Londres el domingo 26 de abril de 2026.(AP Foto/Ian Walton)
Sebastian Sawe,de Kenia, celebra tras ganar la carrera masculina en la Maratón de Londres el domingo 26 de abril de 2026.(AP Foto/Ian Walton) AP
Sebastian Sawe, de Kenia, cruza la línea de meta para ganar la carrera masculina en la Maratón de Londres el domingo 26 de abril de 2026.(AP Foto/Ian Walton)
Sebastian Sawe, de Kenia, cruza la línea de meta para ganar la carrera masculina en la Maratón de Londres el domingo 26 de abril de 2026.(AP Foto/Ian Walton) AP

Sawe pulverizó el récord mundial masculino al ganar el Maratón de Londres en 1 hora, 59 minutos y 30 segundos el domingo.

El tiempo es 65 segundos más rápido que la marca anterior, establecida por el keniano Kelvin Kiptum en Chicago en 2023.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Takefusa Kubo e Inaki Ruperez de la Real Sociedad celebran tras ganar la final de la Copa del Rey al superar en penales al Atlético de Madrid el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Jose Breton)

La Real Sociedad conquista la Copa del Rey al vencer en penales al Atlético de Madrid

Destacados del día

Administración TRUMP revoca licencias de exportación de artículos de lujo a Cuba: como Ferraris, Aston Martins, Maseratis, jacuzzis y jet skis

Administración TRUMP revoca licencias de exportación de artículos de lujo a Cuba: como Ferraris, Aston Martins, Maseratis, jacuzzis y jet skis

Milenko Faria, cuya esposa, la doctora Rubeliz Bolívar, fue detenida por agentes de inmigración, abraza a su hija Milena, tras su entrevista por asilo con las autoridades migratorias, en Tustin, California, el 16 de abril del 2026. (AP foto/Jae C. Hong)

Arrestos de ICE bajan casi 12% tras muertes en Minneapolis y cambio de mando

Autoridades en Lake Forest, en Tampa, Florida, debido a reportes de un hombre que se había atrincherado en una vivienda, en conexión con la desaparición de dos estudiantes de la Universidad del Sur de Florida, el 24 de abril del 2026. (Douglas R. Clifford/Tampa Bay Times via AP)

Compañero de piso acusado en conexión con asesinatos de estudiantes en Florida

CUBA DESAFÍA A TRUMP: RECHAZA LIBERAR PRESOS POLÍTICOS Y ELEVA LA TENSIÓN

CUBA DESAFÍA A TRUMP: RECHAZA LIBERAR PRESOS POLÍTICOS Y ELEVA LA TENSIÓN

VIDEO CLAVE: suegra es captada disparando y confirman su rol en el asesinato de exreina de belleza en MEXICO

VIDEO CLAVE: suegra es captada disparando y confirman su rol en el asesinato de exreina de belleza en MEXICO

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter