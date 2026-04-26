El keniano Sabastian Sawe gana Maratón de Londres con un récord mundial, el 1ro en bajar de 2 horas

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Sebastian Sawe,de Kenia, celebra tras ganar la carrera masculina en la Maratón de Londres el domingo 26 de abril de 2026.(AP Foto/Ian Walton) AP Sebastian Sawe, de Kenia, cruza la línea de meta para ganar la carrera masculina en la Maratón de Londres el domingo 26 de abril de 2026.(AP Foto/Ian Walton) AP

Sawe pulverizó el récord mundial masculino al ganar el Maratón de Londres en 1 hora, 59 minutos y 30 segundos el domingo.

El tiempo es 65 segundos más rápido que la marca anterior, establecida por el keniano Kelvin Kiptum en Chicago en 2023.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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