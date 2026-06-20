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El joven peso pesado Moses Itauma enfrenta una 'prueba de fuego' ante Filip Hrgovic de Croacia

LONDRES (AP) — La estrella emergente de los pesos pesados Moses Itauma afrontará su desafío más duro cuando se mida al croata Filip Hrgovic el 29 de agosto en Londres, con una pelea por el título probablemente en juego para el ganador.

ARCHIVO - El británico Moses Itauma, centro, celebra después de derrotar al australiano Demsey McKean en su combate de boxeo en Riad, Arabia Saudita, el 21 de diciembre de 2024. (AP Foto/Frank Augstein, Archivo)
ARCHIVO - El británico Moses Itauma, centro, celebra después de derrotar al australiano Demsey McKean en su combate de boxeo en Riad, Arabia Saudita, el 21 de diciembre de 2024. (AP Foto/Frank Augstein, Archivo) AP

El zurdo de 21 años, a quien han comparado con un joven Mike Tyson, ha estado apuntando a una oportunidad por el título en 2026 y llamó aún más la atención en marzo con su brutal nocaut sobre Jermaine Franklin Jr.

“Esta pelea es la prueba decisiva para la que Moses está listo y es la que él quería”, afirmó el promotor de Queensberry, Frank Warren, en el anuncio del combate en The 02 y añadió, “Filip cree que será demasiado, demasiado pronto para la joven estrella”.

Itauma (14-0, 12 KOs) y Hrgovic (21-1, 15 KOs) ocupan el primer y el segundo puesto, respectivamente, en el ranking de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Daniel Dubois venció a Fabio Wardley en mayo por el cinturón de la OMB, y Wardley ha hecho valer una cláusula de revancha.

Hrgovic, de 34 años, quien ganó una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, logró una detención en el tercer asalto ante el británico Dave Allen en mayo. La única derrota del croata, que mide 1,98 metros, como profesional fue ante Dubois en 2024.

Itauma, que mide 1,88 metros, se hizo profesional hace tres años con una victoria por nocaut en su debut que duró apenas 23 segundos. Solo en dos ocasiones en su carrera no ha ganado por detención. Ambas fueron peleas a seis asaltos en 2023.

El padre de Itauma es nigeriano y su madre es de Eslovaquia, donde nació Itauma. Se mudaron al sureste de Inglaterra —Chatham, en Kent— cuando él era pequeño.

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Boxeo de AP: https://apnews.com/boxing

FUENTE: AP

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