El jefe de Defensa de Japón visita Filipinas para estrechar lazos y ver ejercicio de combate

ARCHIVO - El ministro japonés de Defensa, Shinjiro Koizumi, habla con medios en la sede de la Fuerza Marítima de Autodefensa de japón en el distrito de Yokosuka, al sur de Tokio, el 30 de enero de 2026. (AP Foto/Eugene Hoshiko, Pool, Archivo) AP

La reunión de Koizumi en la capital, Manila, con Marcos y con el secretario de Defensa, Gilberto Teodoro Jr, podría incluir conversaciones sobre una posible transferencia a Filipinas de destructores japoneses usados.

Filipinas y Japón, ambos aliados por tratado de Estados Unidos, firmaron un pacto en 2024 que permite a sus fuerzas realizar ejercicios de combate a gran escala. El Acuerdo de Acceso Recíproco allanó el camino para que Japón despliegue a 1.400 militares y se convierta en participante habitual de las maniobras, llamadas Balikatan.

Fuerzas de Estados Unidos, Filipinas y otros aliados participan cada año en Balikatan —que significa “hombro con hombro” en tagalo— para prepararse ante contingencias de seguridad y disuadir la creciente actitud asertiva de China en la región.

Koizumi estará entre los representantes de 16 países, incluidos India y Australia, que se espera viajen el miércoles a la localidad filipina de Paoay, en el noroeste del país, para presenciar un ejercicio clave de Balikatan en el que se utilizará potencia de fuego filipina, de Estados Unidos, japonesa y canadiense en un ataque simulado contra un barco a unos 40 kilómetros (25 millas) de la costa.

Las fuerzas japonesas dispararán dos salvas de misiles Tipo 88 para ayudar a hundir el buque de guerra de la marina filipina, dado de baja y de la época de la II Guerra Mundial, declaró a The Associated Press el coronel del Cuerpo de Marines de Filipinas Dennis Hernandez, y añadió que Marcos planea observar las maniobras con fuego real por video desde Manila.

Antes de llegar a Filipinas, Koizumi visitó la capital indonesia, Yakarta, y firmó el lunes un acuerdo de cooperación en defensa con el secretario de Defensa de Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin.

“Mientras Japón enfrenta el entorno de seguridad más severo y complejo de la era de posguerra, es importante establecer una red multinivel de aliados y países afines, al tiempo que se amplía y se fortalece la disuasión”, afirmó Koizumi en una reciente conferencia de prensa en Tokio.

Japón ha reforzado su capacidad ofensiva con misiles de largo alcance para atacar objetivos enemigos a distancia, una ruptura importante con su principio posterior a la Segunda Guerra Mundial que limitaba el uso de la fuerza a la autodefensa.

Japón eliminó el 21 de abril una prohibición a las exportaciones de armas letales, otro cambio importante en su política pacifista de posguerra, mientras el país busca fortalecer su industria armamentística en respuesta a la creciente agresividad china en la región. Filipinas comparte esa preocupación tras un aumento de las disputas territoriales con Beijing en el mar de China Meridional.

Levantar la prohibición permite a Japón considerar la transferencia a Filipinas de hasta seis destructores japoneses usados de la clase Abukuma, que pueden utilizarse para patrullajes y para detectar amenazas aéreas, de superficie y submarinas, señaló Hernandez, al indicar que el tema podría surgir en las conversaciones de Koizumi con funcionarios filipinos. No se han divulgado los detalles del posible intercambio.

Mientras aliados encabezados por Estados Unidos y Australia acogieron con satisfacción la política actualizada de Japón, China criticó el cambio.

El portavoz del Ministerio chino de Exteriores Guo Jiakun indicó el mes pasado que la comunidad mundial, incluida China, “se opondrá resueltamente a los movimientos temerarios de Japón hacia un nuevo tipo de militarismo”.

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Mari Yamaguchi en Tokio contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP