El Jazz supera 120-119 a los Pelicans con 24 puntos de Jaren Jackson Jr.

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Keyonte George (3), del Jazz de Utah, ataca la canasta para un layup durante el partido de baloncesto de la NBA en contra de los Pelicans de Nueva Orleans, el viernes 23 de octubre de 2026, en Salt Lake City. (AP Foto/Tyler Tate) AP

Keyonte George sumó 19 unidades y 10 asistencias, y Jaxson Hayes agregó 17 tantos para Utah (1-1).

Zion Williamson anotó 23 puntos y Saddiq Bey aportó 20 para los Pelicans (0-2), que dejaron escapar ventajas en la segunda mitad en sus dos partidos de esta temporada.

En un frenético último minuto, mientras los Pelicans intentaban recuperar la ventaja que habían tenido durante gran parte del cuarto periodo, los árbitros ratificaron una falta ofensiva de Williamson y Dejounte Murray falló un tiro en suspensión tras bote justo antes de la bocina final.

El pívot titular de Nueva Orleans, Yves Missi, se lesionó la rodilla izquierda en el segundo cuarto y tuvo que ser ayudado para ir al vestuario. Se perdió el resto del partido y será reevaluado el sábado.

Con 6:30 por jugar en el segundo cuarto, Hayes bloqueó un intento de tiro en penetración de Williamson, quien luego cayó sobre la pierna de Missi.

Tras una primera mitad sin anotar, Murray consiguió sus primeros 12 puntos durante una racha de 31-13 que borró una ventaja de 15 del Jazz. Murray logró tres de los ocho robos de balón de los Pelicans en el tercer cuarto, que terminó con Nueva Orleans arriba 90-86.

Jackson, que la temporada pasada solo disputó tres partidos con Utah debido a una cirugía para extirpar un crecimiento en la rodilla izquierda después de ser traspasado por Memphis, anotó nueve de sus puntos en el cuarto periodo, además de un gran tapón a Williamson. La victoria de Utah cortó una racha de ocho derrotas consecutivas ante los Pelicans. ___ Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP FUENTE: AP