El japonés Rei Sakamoto logra plaza en el US Open al vencer a su héroe Kei Nishikori

El japonés Kei Nishikori regresa la bola del estadounidense Michael Antonius en la ronda de calificación al Abierto de Estados Unidos el miércoles 26 de agosto del 2026. (AP Foto/Frank Franklin II) AP

En un partido de relevo generacional, Sakamoto venció a Nishikori 6-4, 7-6 (3) el viernes en la ronda final de la fase de clasificación para ganarse un puesto en el cuadro principal.

Sakamoto, de 20 años, como muchos otros jugadores de Japón, considera a Nishikori su héroe. Tenía 8 años y recuerda cuando Nishikori llegó a la final del Abierto de Estados Unidos de 2014, convirtiéndose en el primer hombre asiático en alcanzar esa instancia en un torneo de Grand Slam.

“Sinceramente, crecí viéndolo jugar y fue mi ídolo toda mi vida, y también es una pena ver su última temporada”, afirmó Sakamoto.

Nishikori, de 36 años, ha lidiado con lesiones en los últimos años y ha dicho que esta será su última temporada. Como ya no tiene un ranking lo suficientemente alto como para asegurar un lugar en el cuadro principal, la Asociación de Tenis de Estados Unidos le otorgó una invitación para disputar la fase de clasificación.

Ganó dos partidos, pero necesitaba uno más para asegurar su plaza. Con aficionados coreando su nombre hacia el final del segundo set, Nishikori fue superado por Sakamoto, quien conectó 19 aces, el último para sentenciar el encuentro después de que Nishikori salvara dos puntos de partido.

“No estoy contento por perder hoy, pero estoy feliz por Rei. Es el próximo gran jugador japonés”, indicó Nishikori.

Después, los organizadores del Abierto de Estados Unidos le entregaron a Nishikori un retrato enmarcado de él en acción. Sakamoto ayudó a sostenerlo para tomarse una foto juntos.

Fue un gran momento para Sakamoto, pero también agridulce.

“Creo que mucha gente, como la mayoría, todavía sigue el tenis por él. Así que es una superestrella e hizo mucho por el tenis japonés, creo”.

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FUENTE: AP