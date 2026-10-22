El japonés Daiki Hashimoto gana su 4to oro seguido en el concurso completo del Mundial

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Daiki Hashimoto en lo más alto del podio tras ganar la medalla de oro del concurso completo masculino del Mundial de gimansia artística, el jueves 22 de octubre de 2026, en Róterdam, Países Bajos. (AP Foto/Francisco Seco) AP

El total de Hashimoto, de 25 años, fue de 85.988 e incluyó un 14.766 en la barra fija, aunque podría haber optado por una rutina ligeramente más segura para asegurarse el primer puesto en el podio.

Pero así no actúa Hashimoto, el campeón olímpico del concurso completo en 2020. No tuvo problemas para sobreponerse a un inicio lento en el ejercicio de suelo que lo dejó décimo tras la primera rotación y dio otro paso hacia consolidarse como uno de los mejores gimnastas masculinos de todos los tiempos.

La racha de Hashimoto de cuatro títulos mundiales consecutivos en el concurso completo, que comenzó en 2021, solo es superada por su compatriota Kohei Uchimura, quien ganó seis oros seguidos en el concurso completo entre 2009 y 2015.

El chino Yang Haonan fue segundo con 84.199. El británico Joe Fraser, cuyas dificultades durante la final por equipos influyeron para que su selección terminara a las puertas del podio, remontó hasta el tercer lugar con 83.531.

El colombiano Ángel Barajas, medalla de plata en la barra horizontal en los Juegos Olímpicos de París 2024, quedó quinto puesto con 83.232.

El ruso Arsenii Dukhno, debutante en un Mundial absoluto a los 18 años, estaba apenas a una fracción de Hashimoto antes del último aparato. Al competir antes que la superestrella japonesa, Dukhno se cayó al inicio de su rutina y luego acumuló múltiples fallos de forma. Su nota de 11.566 lo hizo caer hasta el séptimo puesto.

El estadounidense Frederick Richard, integrante del equipo masculino de su país que ganó el bronce en los Juegos Olímpicos de Verano de 2024 y medallista de bronce en el concurso completo en el Mundial de 2023, terminó octavo. Su compañero de equipo Danila Leykin, de 19 años, fue undécimo en su primera final mundial del concurso completo. ___ Vea aquí la cobertura deportiva completa de AP FUENTE: AP