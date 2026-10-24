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El inicio perfecto del Man City en la Liga Premier termina con derrota 2-1 ante Aston Villa

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — El inicio perfecto de temporada del Manchester City en la Liga Premier terminó el sábado con una derrota 2-1 ante el Aston Villa.

Nicolas Jackson del Aston Villa celebra tras abrir el marcador en el encuentro la Liga Premier ante el Manchester City el sábado 24 de octubre del 2026. (AP Foto/Morgan Harlow)
Nicolas Jackson del Aston Villa celebra tras abrir el marcador en el encuentro la Liga Premier ante el Manchester City el sábado 24 de octubre del 2026. (AP Foto/Morgan Harlow) AP

Nicolas Jackson anotó los dos goles del Villa ante el City de Enzo Maresca, que buscaba su octava victoria consecutiva en la liga.

El resultado también amplió la sobresaliente racha reciente del Villa a seis triunfos en siete partidos en todas las competiciones.

Jackson suma siete goles en la temporada en todas las competiciones. Marcó el primero antes de los seis minutos en Villa Park.

Erling Haaland igualó el marcador con un cabezazo en la segunda mitad, pero Jackson consiguió su segundo tanto con una definición de primera intención que se escurrió por debajo del guardameta Gianluigi Donnarumma.

Esta es la cuarta derrota del City en el Villa Park en igual número de temporadas.

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