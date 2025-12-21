El gobierno israelí autoriza 19 nuevos asentamientos judíos en la ocupada Cisjordania

Compartir en:









Los asentamientos incluyen dos que fueron previamente evacuados durante un plan de retirada en 2005, indicó el ministro de Finanzas, Betzalel Smotrich, quien ha impulsado una agenda de expansión de asentamientos en Cisjordania.

Smotrich escribió en X que esto eleva el número total de nuevos asentamientos en los últimos dos años a 69.

La decisión incrementa el número de asentamientos en Cisjordania en casi un 50% durante el mandato del gobierno actual, pasando de 141 en 2022 a 210, tras la aprobación actual, según Peace Now, un grupo de monitoreo que se opone a los asentamientos. Los asentamientos están ampliamente considerados como ilegales bajo el derecho internacional.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

