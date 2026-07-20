El Festival de Cine de Toronto anuncia cartelera con filmes de Chris Rock y Peter Farrelly

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ARCHIVO - Chris Rock aparece en el especial de aniversario SNL50 en Nueva York el 16 de febrero de 2025. (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo) AP

TIFF, el festival de cine más grande de Norteamérica, acoge cada año algunos de los títulos más esperados del otoño. El lunes reveló más de 60 películas que se proyectarán en las secciones de galas y presentaciones especiales del festival. Entre ellas figuran los estrenos mundiales de la cuarta película de Rock como director y la primera para A24; el drama de Farrelly sobre la realización de “Rocky”; y el drama de crimen real de Courteney Cox “Evil Genius”.

Toronto, que se celebra del 10 al 20 de septiembre, llega después de los festivales de cine de Venecia y Telluride. A menudo, la manera en que se describen los estrenos en TIFF da pistas sobre dónde se proyectarán primero. Por ejemplo, “The Debut”, la continuación de Jesse Eisenberg de “A Real Pain” (2024), se presentará en Toronto como estreno internacional, lo que sugiere que debutará primero en Venecia. La misma denominación se le da a “Possible Love”, de Lee Chang-dong, la primera película del cineasta surcoreano desde la aclamada “Burning” (2018).

La más reciente del cineasta británico Andrew Haigh, “A Long Winter”, y “Tender Loving Care”, de Mike Leigh, están catalogadas ambas como estreno canadiense, una señal de que se proyectarán primero en Telluride.

Muchos títulos destacados del Festival de Cine de Cannes de mayo también se dirigen a Toronto, entre ellos “Club Kid”, “La Bola Negra”, “Minotaur”, “Clarissa”, “All of a Sudden” y el ganador de la Palma de Oro “Fjord”.

En los últimos años, TIFF ha funcionado cada vez más como un gran mercado cinematográfico, al albergar estrenos de gala de títulos que buscan distribución. El año pasado, eso incluyó “Obsession”, de Curry Barker, que Focus Features adquirió y luego convirtió en un enorme éxito de taquilla esta primavera. El máximo premio del festival, el People’s Choice Award, votado por los asistentes, fue para “Hamnet”, de Chloe Zhao.

Los organizadores del festival anunciaron previamente que “Being Heumann”, la película de la directora Siân Heder sobre la fallecida activista por los derechos de las personas con discapacidad Judith Heumann, inaugurará la edición de este año.

FUENTE: AP