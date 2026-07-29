El "efecto Vozinha" sacude a Chile y Colo Colo se alista para su inminente llegada

El guardameta, de 40 años, tenía previsto aterrizar a Chile el martes, pero su arribo se ha retrasado por papeleo (migratorio o administrativo). Mientras se ultiman los detalles para su llegada, que podría darse aún esta semana, Colo Colo se alista para solucionar algunas piezas dentro y fuera de su vestuario.

La más urgente se refiere al nombre que el arquero deberá utilizar, ya que el reglamento de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP) exige el uso del apellido paterno o materno de los jugadores, por lo que Vozinha, cuyo nombre real es Josimar José Évora Dias, estaría impedido de utilizar el apodo que lo alzó a la fama mundial.

El reglamento estipula que "no se admitirán apodos, apelativos o sobrenombres” y que en caso de incumplimiento “se sancionará con una tarjeta amarilla administrativa al jugador infractor” y multas al club de hasta 875 dólares.

El mayor club de Chile no perdió tiempo y le solicitó el cambio al Consejo de Presidentes del organismo, integrado por los máximos timoneles de los equipos del país. El directorio del máximo rector del fútbol chileno tiene previsto votar la petición de Colo Colo este viernes. Para que Vozinha pueda tener su apodo en la camiseta, la decisión debe ser unánime.

Otro reto logístico para el plantel albo será la elección del dorsal, ya que los números habituales referentes a la portería ya tienen dueño. Actualmente, la camiseta número 1 pertenece al argentino Fernando de Paul, mientras que la 12 está en manos de Eduardo Villanueva y, la 25, la viste Gabriel Maureira, el joven portero de 19 años que se afianzado con la titularidad y ahora deberá disputar el puesto con Vozinha.

Vozinha se convirtió en un fenómeno global al liderar a la debutante Cabo Verde, un pequeño país insular frente a la costa occidental de África, a una destacada participación mundialista. Mantuvo el arco en cero ante el eventual campeón España en el debut y se lució con notables atajadas contra Argentina, en un encuentro por los dieciseisavos de final que los africanos acabaron perdiendo 3-2.

Su fichaje ha causado revuelo e ilusión en el deprimido fútbol chileno, cuya selección se perdió su tercer Mundial consecutiva. La Roja acabó en el último puesto de las eliminatorias de Sudamérica.

“Yo he visto casi todos los partidos del Mundial y Vozinha fue súper reconocido en muchos ámbitos. Entonces es súper novedoso e interesante cómo llega para jugar en el Colo Colo”, dijo Sebastián Moreti, un hincha de 21 años.

El caboverdiano ya era un rostro conocido de los fanáticos chilenos desde antes del Mundial. El pasado marzo, Vozinha comandó la defensa de los Tiburones Azules en un amistoso contra Chile, que terminó con la victoria por 4-2 de los sudamericanos.

Inicialmente, el contrato tendrá una duración de seis meses con opción de extenderlo un año más, sumando 18 meses.

Con el Cacique, Vozinha dará el mayor salto económico de su carrera: pasará de ganar cerca de 10.000 dólares en el Chaves, de la segunda división de Portugal, a un salario de cerca de 25.000 dólares en Chile, según los detalles del contrato que transcendieron en la prensa especializada, aunque el acuerdo oficial no haya sido divulgado.

Efecto Vozinha

Vozinha aún ni aterrizó al país pero su llegada ya deja huellas concretas: su valorización en el mercado pasó de los 50.000 euros a inicios de junio, antes del arranque del Mundial, hasta los 500.000 la semana pasada, de acuerdo con el portal Transfermarkt.

El propio caboverdiano vio dispararse de forma meteórica sus seguidores en las redes sociales, que pasaron desde los pocos menos de 50.000 para superar los 29,5 millones actuales. Asimismo, pasó a protagonizar campañas comerciales, la más reciente difundida este mismo miércoles, cuando apareció en la red disfrazado de Spiderman en un vídeo promocional para divulgar las nuevas aventuras del héroe, en una campaña sellada con la gigante Sony Pictures en Brasil.

El "efecto Vozinha" igualmente ya se hace sentir dentro de Chile. Desde el anuncio de su contratación, Colo Colo ganó cerca de 70.000 seguidores, con los aficionados saltando de los 2,65 millones para los 2,72 millones, entre ellos muchos internacionales.

“Desde México aquí una nueva seguidora del colocolo y de Vozinha”, escribió una hincha. “Te apoyamos desde Perú. ¡Ve lo que haces, Vozinha! Ahora alentaremos a Colo Colo”, dijo otra. “Lástima que no has venido a Brasil, pero estamos contentos que te hayas ido a un país hermano”, escribió un tercero.

Y, por supuesto, en la cantera de Colo Colo la expectativa solo hace crecer.

“El mundo entero, todos están conociendo más Colo-Colo y es importante eso. (La contratación) se va a pagar sola, con los auspiciadores, van a vender muchas camisetas suyas seguramente”, dijo el hincha Héctor Hermosilla. "Van a andar las cámaras de todo el mundo para poder enfocar a Vozinha y ahí vamos a salir nosotros, los colo-colinos. Eso le va a hacer bien para el club”.

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FUENTE: AP