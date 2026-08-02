El dólar de EEUU cae ante el yen japonés tras intervención oficial en mercados

Un hombre pasa junto a un panel electrónico que muestra el tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el yen japonés en una empresa de valores, el lunes 3 de agosto de 2026, en Tokio. (AP Foto/Eugene Hoshiko) AP

Antes de finales de la semana pasada, el dólar se cotizaba por encima de 163 yenes, rozando los niveles máximos de los últimos 40 años. Después de que se sospechara que los reguladores habían intervenido, cayó por debajo de 160 yenes.