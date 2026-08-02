El dólar de EEUU cae ante el yen japonés tras intervención oficial en mercados

Antes de finales de la semana pasada, el dólar se cotizaba por encima de 163 yenes, rozando los niveles máximos de los últimos 40 años. Después de que se sospechara que los reguladores habían intervenido, cayó por debajo de 160 yenes.
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TOKIO (AP) — El dólar estadounidense se debilitó con fuerza el lunes frente al yen japonés después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el ministro de Finanzas de Japón confirmaran que ambas partes habían intervenido en los mercados.
Antes de finales de la semana pasada, el dólar se cotizaba por encima de 163 yenes, rozando los niveles máximos de los últimos 40 años. Después de que se sospechara que los reguladores habían intervenido, cayó por debajo de 160 yenes.
A primera hora del lunes, tras el anuncio oficial de la intervención, el dólar bajó aproximadamente 1%, hasta 156,34 yenes. Es un cambio grande para el tipo de cambio.
FUENTE: AP
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