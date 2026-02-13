americateve

El 'Dios del cuádruple' Ilia Malinin cae dos veces y Shaidorov conquista el oro olímpico

MILÁN (AP) — La sensación estadounidense del patinaje artístico Ilia Malinin sufrió dos caídas en un desastroso programa libre que lo hizo desplomarse hasta quedar fuera del podio en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina la noche del viernes, lo que permitió a Mikhail Shaidorov darle a Kazajistán una sorprendente medalla de oro.

El estadounidense Ilia Malinin sufre una caída durante el patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno, el viernes 13 de febrero de 2026, en Milán. (AP Foto/Natacha Pisarenko)
Malinin, que lideraba con un margen cómodo tras el programa corto, solo tenía que ofrecer una actuación mediocre para sumar el oro individual al oro que ganó en la prueba por equipos. En cambio, el patinador de 21 años trataba de contener las lágrimas después de una de las peores noches de su carrera, una que dejó a un público repleto de estrellas dentro de la Milano Ice Arena sentado en un silencio atónito.

Shaidorov terminó con un récord personal de 291,58 puntos para darle a su país su primera medalla de oro en unos Juegos de Invierno, mientras Yuma Kagiyama obtuvo su segunda plata olímpica consecutiva y su compatriota japonés Shun Sato se llevó el bronce.

Y luego estuvo Malinin, hundido en el octavo puesto. Terminó con 264,49 puntos, poniendo fin a una racha de más de dos años sin perder que abarcó 14 competiciones completas, incluidos los dos últimos campeonatos mundiales, que ganó con facilidad.

FUENTE: AP

