El 'Dios del cuádruple' Ilia Malinin cae dos veces y Shaidorov conquista el oro olímpico

El estadounidense Ilia Malinin sufre una caída durante el patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno, el viernes 13 de febrero de 2026, en Milán. (AP Foto/Natacha Pisarenko) AP

Malinin, que lideraba con un margen cómodo tras el programa corto, solo tenía que ofrecer una actuación mediocre para sumar el oro individual al oro que ganó en la prueba por equipos. En cambio, el patinador de 21 años trataba de contener las lágrimas después de una de las peores noches de su carrera, una que dejó a un público repleto de estrellas dentro de la Milano Ice Arena sentado en un silencio atónito.