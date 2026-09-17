El desastre del AC Milan en su regreso europeo expone problemas con Ruben Amorim

El técnico del AC Milan Ruben Amorim durante el partido contra Benfica en la Liga Europa, el miércoles 16 de septiembre de 2026, en Milán. (AP Foto/Antonio Calanni) AP

Tras quedarse completamente fuera de las competiciones continentales la temporada pasada, el Milan vuelve a estar en crisis después de iniciar su campaña en la Liga Europa con una derrota 2-0 en casa ante Benfica.

Los siete veces campeones de Europa fueron despedido del campo entre silbidos tras la derrota del miércoles.

“Nos estamos creando más problemas cuando tenemos el balón que cuando lo tiene el rival. No estamos generando”, reconoció Rube Amorim, el nuevo entrenador del Milan que en su anterior trabajo duró apenas 14 meses en el Manchester United.

Gonçalo Ramos, el delantero portugués fichado procedente del Paris Saint-Germain por una cifra récord para el club de más de 70 millones de euros (80 millones de dólares) y el jugador más caro de todo el mercado de fichajes de la Serie A, acumula tres partidos seguidos sin siquiera realizar un disparo a puerta.

Ramos, un eficaz suplente como delantero centro en un PSG que enlazó títulos consecutivos de la Liga de Campeones, apenas ha marcado un gol con el Milan, y fue en la Serie A contra el colista Venezia.

Amorim fue contratado después de que el Milan hiciera limpieza y despidiera al técnico Massimiliano Allegri y al director ejecutivo Giorgio Furlani cuando la campaña de la temporada pasada terminó con el club quedándose fuera de un puesto de Liga de Campeones por un punto.

Amorim prefiere un estilo ofensivo que contrasta de forma marcada con las tácticas defensivas de Allegri. Reconoció, tras la primera derrota del Milan ante Benfica —en siete partidos que se remontan al primer enfrentamiento entre ambos clubes en la final de la Copa de Europa de 1963—, que muchos jugadores del Milan no encajan con su filosofía.

El Milan ha tenido dificultades especialmente en las primeras partes: encajó dos goles antes del descanso ante la Lazio el sábado, antes de que Diego Moreira respondiera con un doblete en la segunda mitad para asegurar un empate.

“No sé si es un tema mental, pero es el segundo partido seguido en el que en la primera parte no estamos en el partido”, Amorim, quien ha recibido críticas por sus alineaciones.

Modric, en el banquillo

Si se cuenta desde la temporada pasada, el Milan ha perdido cuatro de sus últimos partidos en casa en todas las competiciones, y en las cuatro derrotas encajó al menos dos goles.

Amorim no ha contado demasiado con Luka Modrid, de 41 años. El ex Balón de Oro no se levantó del banquillo —ni siquiera para calentar ante una posible entrada como sustituto— contra Benfica.

“Tengo que rotar la plantilla, sobre todo con un jugador de 40 años”, dijo el técnico portugués.

Amorim ha preferido en el mediocampo la fortaleza física que aporta el centrocampista estadounidense Yunus Musah por encima de la capacidad de pase y la visión de juego de Modric.

Sin titularidades para Pulisic

Christian Pulisic todavía no ha sido titular en un partido con el Milan esta temporada, después de sufrir una contusión ósea junto con microfracturas en la tibia y el peroné cuando Estados Unidos quedó eliminado del Mundial al sucumbir ante Bélgica en julio.

Algunas de las pocas notas positivas para el Milan han sido el rendimiento del mediapunta ofensivo Alphadjo Cisse, de 19 años, que marcó en el empate 1-1 con la Juventus este mes y podría ser convocado para debutar con Italia. También está Moreira, el extremo belga fichado por 50 millones de euros (58,5 millones de dólares) procedente del Estrasburgo.

En la Serie A, el Milan ha ganado dos de sus primeros cuatro partidos y está a cuatro puntos de los líderes tempraneros Roma e Inter de Milan.

Ibrahimovic, ausente; Conte aparece

Zlatan Ibrahimovic, asesor especial del propietario estadounidense del Milan, Gerry Cardinale, ha estado ausente del equipo durante largos periodos últimamente, y esta semana se presentó en el centro de entrenamiento del club por primera vez en seis meses.

Antonio Conte, el entrenador que ha ganado títulos con Juventus, Chelsea, Inter de Milán y Napoli, estuvo en la grada durante la derrota ante el Benfica.

¿Podría Conte —a quien históricamente no le gusta asumir trabajos a mitad de temporada— ser una opción si Cardinale decide apartar a Amorim?

Si las derrotas siguen acumulándose en San Siro, quizá sí.

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FUENTE: AP