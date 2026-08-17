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El defensa colombiano Jhon Lucumí ficha por Juventus tras destacar en el Mundial

TURÍN, Italia (AP) — El defensor colombiano Jhon Lucumí firmó con la Juventus el lunes por 19,5 millones de euros (22,6 millones de dólares) tras impresionar en el Mundial.

ARCHIVO - foto del 7 de julio del 2026, el colombiano Jhon Lucumí pelea por el balón con el suizo Remo Freuler en los octavos de final dela Copa Mundial. (AP Foto/Lindsey Wasson, Archivo)
ARCHIVO - foto del 7 de julio del 2026, el colombiano Jhon Lucumí pelea por el balón con el suizo Remo Freuler en los octavos de final dela Copa Mundial. (AP Foto/Lindsey Wasson, Archivo) AP

La Juventus informó que el zaguero central de 28 años firmó un contrato por cuatro años y que la cifra pagada al Bologna, rival de la Serie A, podría superar los 22 millones de euros (25,5 millones de dólares) con bonificaciones por rendimiento.

Lucumí disputó casi todos los minutos de los cinco partidos de Colombia en el Mundial, donde el equipo recibió apenas un gol, en una victoria inicial por 3-1 sobre Uzbekistán.

Colombia perdió en la tanda de penales en octavos de final ante Suiza, tras un empate 0-0 en el que el cabezazo de Lucumí se estrelló en el travesaño en la prórroga. Fue sustituido antes de la tanda.

Lucumí jugó cuatro años con el Bologna, incluido en la Liga de Campeones hace dos temporadas. Su primer equipo en Europa fue el Genk de Bélgica.

La Juventus jugará la Liga Europa esta temporada tras terminar sexta en la Serie A.

Otro jugador del equipo del Bologna que disputó la Liga de Campeones cambió de club el lunes, cuando el mediocampista suizo Remo Freuler se incorporó al Olympiakos.

Freuler, de 34 años, firmó un contrato de dos años con el club griego como agente libre después de que expirara su contrato con el Bologna.

Fue titular en los seis partidos del recorrido de Suiza hasta los cuartos de final del Mundial, que terminó con una derrota polémica ante Argentina en la prórroga, tras una tarjeta roja mostrada al delantero Breel Embolo en contra del protocolo del VAR.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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