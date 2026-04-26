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El cubano Yandy Díaz pega jonrón y Rays vencen 4-2 a Mellizos

SAN PETERSBURGO, Florida, EE.UU. (AP) — El cubano Yandy Díaz conectó un jonrón como parte de una tercera entrada de cuatro carreras y los Rays de Tampa Bay vencieron 4-2 a los Mellizos de Minnesota el domingo para completar una barrida en la serie de tres juegos.

El cubano Yandy Díaz de los Rays de Tampa Bay celebra mientras recorre las bases tras su jonrón de dos carreras durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Mellizos de Minnesota, el domingo 26 de abril de 2026, en St. Petersburg, Florida. (AP Foto/Jason Behnken)
El cubano Yandy Díaz de los Rays de Tampa Bay celebra mientras recorre las bases tras su jonrón de dos carreras durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Mellizos de Minnesota, el domingo 26 de abril de 2026, en St. Petersburg, Florida. (AP Foto/Jason Behnken) AP

Tampa Bay ha ganado cuatro seguidos y está cinco juegos por encima de .500. La mala racha de los Mellizos continuó con su quinta derrota consecutiva y su noveno tropiezo en sus últimos 10 juegos.

Feduccia llegó a tercera con el sencillo de Chandler Simpson. Simpson se robó su novena base de la temporada para dejar la mesa servida. El mexicano Jonathan Aranda impulsó a ambos corredores con un elevado alto que cayó de hit.

Díaz siguió después con su cuarto jonrón del año para darle a los Rays una ventaja de 4-0.

Jesse Scholtens (2-1) permitió dos carreras, ambas con el jonrón de Brooks Lee en la séptima entrada, en 4 1/3 innings como el lanzador de mayor carga. Griffin Jax lanzó 2 1/3 entradas sin permitir carreras como abridor.

Bryan Baker consiguió su sexto salvamento de la temporada.

Woods Richardson (0-4) permitió cuatro carreras con ocho hits en 4 1/3 innings. ___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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