El corredor de los Jets Breece Hall sufre distensión en la ingle, pero Glenn se mantiene optimista

El corredor de los Jets de Nueva York Breece Hall corre en el campo durante el encuentro de pretemporada ante los Buccaneers de Tampa Bay el viernes 14 de agosto del 2026. (AP Foto/Frank Franklin II) AP

El entrenador Aaron Glenn se mostró cautelosamente optimista después de la práctica y no cree que la lesión de Hall sea grave.

Hall, el principal corredor del equipo tras completar su primera temporada con 1.000 yardas por tierra, atrapó un pase hacia el final de la sesión de práctica, se frenó y cayó sobre el césped mojado por la lluvia. Se levantó y caminó con cautela hacia la banda, donde los preparadores físicos parecían examinarle la zona superior del muslo derecho y el abdomen.

“Se me encogió un poco el estómago, sin duda”, dijo el corredor suplente Braelon Allen. “Por lo que se oye, no parece demasiado serio, así que espero que pueda volver lo antes posible”.

Hall, de 25 años, es considerado una pieza clave del ataque de Nueva York. Los Jets le otorgaron una extensión de contrato por tres años en la temporada baja, valorado en hasta 45,75 millones de dólares. El equipo había utilizado la etiqueta de jugador franquicia con Hall, cuyo contrato —que le pagará 15,25 millones de dólares por año— lo convirtió en ese momento en el tercer corredor mejor pagado de la NFL.

Hall corrió para un máximo de su carrera de 1.065 yardas la temporada pasada pese a perderse el último partido por una molestia en la rodilla, y se convirtió en el primer jugador de los Jets en superar las 1.000 yardas por tierra en una temporada desde Chris Ivory en 2015. La selección de segunda ronda del draft de 2022 procedente de Iowa State suma 1.000 yardas desde la línea de golpeo en tres temporadas consecutivas, lo que lo convierte en apenas el sexto jugador —y el quinto corredor— en la historia de la franquicia en lograr esa hazaña.

Si Hall necesita perderse algo de tiempo, el grupo de corredores de los Jets quedará algo mermado. Isaiah Davis, elegido en la quinta ronda en 2024, está fuera de actividad por lo que Glenn ha señalado que es una lesión menor de rodilla. Allen, Kene Nwangwu y los novatos no seleccionados en el draft Sam Scott y Chip Trayanum son los otros corredores en el roster de Nueva York.

“Las lesiones son parte de esta liga”, manifestó Glenn. “Es el mayor factor de equilibrio en esta liga. Creo que, como entrenador, obviamente no quieres ver a ninguno de tus jugadores caer, pero también tienes que seguir adelante”.

Allen, quien estuvo limitado a cuatro partidos por una lesión de rodilla la temporada pasada, asumiría el rol de titular si Hall se pierde alguna práctica y los dos partidos restantes de pretemporada. El jugador seleccionado en la cuarta ronda del draft de 2024 dijo que fue un “suspiro de alivio” anotar un touchdown de 31 yardas por tierra en el debut de pretemporada contra Tampa Bay el sábado por la noche, mostrando que está sano.

“Sé que la mayoría de la gente piensa que, una vez que pierdes a un titular, hay una caída enorme”, señaló Glenn. “A mí me gusta verlo como que todos nuestros muchachos son titulares”.

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FUENTE: AP