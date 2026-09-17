El conteo completo en elecciones suecas muestra una estrecha mayoría de la oposición de izquierda

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La líder del partido sueco Socialdemócratas, Magdalena Andersson, habla durante la fiesta electoral del partido el domingo 13 de septiembre de 2026 en Estocolmo. (Jonas Ekströmer/TT News Agency via AP) AP

La Autoridad Electoral Sueca informó que los cuatro partidos de la oposición consiguieron 176 escaños en el Parlamento de 349 asientos en Estocolmo, el Riksdag, en las elecciones del domingo. Los cuatro partidos que integran o respaldan al gobierno saliente, encabezado por los conservadores, obtuvieron 173 escaños.

Los socialdemócratas de centroizquierda de la ex primera ministra Magdalena Andersson terminaron como el partido individual más grande, pese a perder algo de apoyo. El resultado refuerza su esperanza de recuperar el cargo que perdió en 2022, pero aun así enfrentará una tarea complicada para convertirlo en un gobierno debido a las tensiones dentro del bloque de izquierda.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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